Hoy en día se hablan más de 7 mil lenguas en el mundo, y aunque Australia y México están a lados opuestos del Pacífico, ambos están moldeados por una extraordinaria diversidad lingüística. El Día Internacional de la Lengua Materna, celebrado el 21 de febrero, nos invita a celebrar esta diversidad y la responsabilidad compartida de preservarla.

En México, las lenguas indígenas dan voz a conocimientos ancestrales y culturas vivas. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) estima que se hablan 68 lenguas indígenas y más de 364 variantes lingüísticas en el país. Australia es similarmente diversa; las lenguas aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres portan algunas de las tradiciones continuas más antiguas de la Tierra. El Instituto Australiano de Estudios Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres (AIATSIS) registra más de 250 lenguas indígenas y hasta 800 variantes, reflejando la profundidad y resiliencia de las culturas de las Primeras Naciones.

En Australia y México, la creciente colaboración entre gobiernos, instituciones y comunidades convierte compromisos compartidos en resultados prácticos. Durante más de seis décadas, AIATSIS ha documentado el patrimonio lingüístico de Australia con iniciativas como Austlang, una exhaustiva base de datos que ha ayudado a revitalizar lenguas que se creyeron perdidas, como el barngarla o el ngunnawal. En México, el INALI ha desarrollado el Atlas de las Lenguas Indígenas de México, una herramienta pública que documenta dónde se hablan y fomenta su uso en la educación, investigación y políticas públicas. Juntos, AIATSIS e INALI, trabajan para intercambiar conocimientos y enfoques desde la comunidad, que fortalecen la preservación y revitalización lingüística. En 2025, la coordinadora general de Lenguas del INALI, Almandina Cárdenas Demay, participó como ponente principal en la Cumbre de AIATSIS en Darwin, Australia.

Aprovechando este impulso, la Embajada de Australia en México apoyará este año una nueva iniciativa con el Programa de Ayuda Directa, difundiendo campañas informativas en 15 lenguas indígenas para crear conciencia sobre la violencia de género digital y las protecciones legales disponibles. Junto con la Red de Intérpretes y Promotores Culturales en Oaxaca, el proyecto también fortalecerá las capacidades de 30 mujeres indígenas como intérpretes y proveedoras de apoyo comunitario. Al ampliar el acceso a la información en su propia lengua, la iniciativa refuerza la preservación cultural y promueve el acceso a la justicia, en línea con el tema de la ONU para el Día Internacional de la Mujer 2026.

Afuera de la Embajada hay exposiciones cuidadosamente preparadas por AIATSIS, dedicadas a las culturas y lenguas de las Primeras Naciones australianas. Estas ofrecen una visión reflexiva de un patrimonio vivo en constante evolución. ¡La exposición se va pronto, así que corran a verla!

Comentarios: downunder.mexico@dfat.gov.au o Facebook, IG y X como @AusEmbMex.

*Embajadora de Australia en México