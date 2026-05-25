Guerra e IA, ¿por qué le urge a EU terminar con Irán?

El fin de semana estuvo plagado de investigaciones, análisis y posteos en redes sociales sobre la burbuja de inteligencia artificial, los altos costos de la tokenización que, inclusive, llevó a Microsoft a dejar Claude Code porque no le es rentable, y como los modelos matemáticos no son lo que se creía para impulsar a la herramienta tecnológica para que sea capaz de arrojar mejores resultados sin fallar. Se los he dicho, siempre que algo falla y empiezan los cuestionamientos surge algo nuevo, como ahora las OPI de las empresas como SpaceX y OpenAI, para inflar el valor de las acciones.

Les he hablado de la economía circular y la farsa de las empresas que venden IA por hacerles creer que todo es un éxito y que van viento en popa, que muchas empresas están comenzando a despedir miles de empleados por lo grandioso que es automatizar procesos y que los agentes de IA programan y crean código excelente y mejor que un humano, y miles de mentiras y promesas incumplidas. Sé que muchos me ven como antiIA, pero se equivocan, simplemente soy un periodista crítico y no un vendehúmo como muchos que se dicen hoy en día expertos en esta herramienta, y que no son periodistas, pero así se venden.

Bueno, todo lo anterior ha puesto cada día más cerca la aguja que reventará la burbuja de la IA, aunque las empresas de tecnología como Nvidia, Oracle, Microsoft, Google, Meta y más evitan en lo posible que eso suceda, inyectando supuesta inversión a firmas como OpenAI, porque si ésta cae, todas caen. Sin embargo, hay algo que posiblemente reviente esta burbuja antes del tiempo que esperan las firmas de tecnología en Estados Unidos, y no tiene que ver con la eficiencia de los modelos chinos que venden el costo del token muy por debajo de las plataformas estadunidenses de IA: la guerra entre EU e Israel contra Irán.

Me explico. Hoy en día, la guerra en Oriente Medio ha desgastado mucho a Irán y Estados Unidos, pero es esta última nación la más afectada desde un punto de vista económico y energético. Muchos analistas aseguran que la administración de Trump perderá eminentemente este enfrentamiento iniciado por Israel, pues la estrategia iraní de debilitar al oponente a través de minar su economía e impulso al desarrollo tecnológico está funcionando correctamente. Es una nación que lleva más de dos décadas preparándose para este enfrentamiento, mientras que a EU lo agarró con los dedos en la puerta, pues trataba de resolver otros conflictos como el de Ucrania vs. Rusia, y sus enfrentamientos geopolíticos con China y la Unión Europea a través de sus aranceles que poco le han funcionado.

Irán ha bombardeado con drones a aliados estadunidenses en Oriente Medio, a lo que se suma el cierre del estrecho de Ormuz; todo se complica, y de ahí la presión de estas naciones a Donald Trump de que termine la guerra. El que se ponga en riesgo a estas naciones en la región es como darse un balazo en el pie para Donald Trump, pues más allá de la venta de petrodólares y su reciclaje en las bolsas de esa nación, hoy la economía de mercado está apuntalada por las inversiones en inteligencia artificial y centros de datos.

Mucho de lo que se requiere para este impulso de inversiones viene justamente de los Estados del golfo Pérsico. Si ya no pueden vender petróleo, muchos de ellos y sus inversionistas (que no son pocos los que tienen dinero puesto en empresas como OpenAI, SpaceX, Microsoft, Google y más) ya no pueden financiar la IA. Ello está conllevando rápidamente a que los costos de la tokenización por falta de energía, dinero y costos de desarrollo, sin olvidar que las mismas empresas ya no tienen dinero para seguir inflando circularmente sus acciones, por lo que está a punto de reventar la burbuja.

Si esto sucede, la economía entera de Estados Unidos reventará al mismo tiempo, tal cual como se cae una estafa piramidal financiera, como lo ha comentado Jiang Xueqin, un experto geopolítico que ha usado patrones históricos, teoría de juegos, ciclos de civilizaciones para entender la caída de la IA por este tipo de fraudes en la economía mundial.

Estados Unidos es un país que no está preparado para las guerras de largo tiempo. Su ejército y sus sistemas de defensa dependen de mucha tecnología sofisticada que es cara de desarrollar y mantener, y por eso siempre busca atacar rápidamente y terminar su acción bélica lo más pronto posible o jugar a la guerra fría contra otras naciones.

Tienen misiles de millones de dólares que combaten contra drones de 50 mil dólares y eso no se puede sostener a largo plazo. Esto ya pone en duda la hegemonía de EU de los últimos 20 años en diversos aspectos que van desde lo económico hasta el tecnológico, en desarrollo de IA, y por eso le urge a Trump acabar pronto sin mostrar que ha perdido. ¿Estallará la burbuja pronto o la seguirán manteniendo artificialmente?