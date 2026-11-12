Andrés Manuel López Beltrán —conocido por todos como Andy— arribó a Durango a principios de 2025 con la esperanza de poder probar a todos que su valía en la política iba más allá de su apellido.

El 1 de octubre anterior, había asumido el cargo de secretario de Organización de Morena y, poco después, emprendió una campaña de afiliación y credencialización, al término de la cual presumiría que el partido ya tenía 10 millones de militantes.

Su prueba de fuego ocurriría en Durango, a donde llegó el 31 de enero de 2025. Ese día, entregó su credencial al exsenador José Ramón Enríquez, a quien ungió como “coordinador de la Transformación” en el estado. El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador se había obstinado en que Enríquez —quien ya había hecho política en las esferas del PRI, Movimiento Ciudadano y el PAN, antes de afiliarse a Morena— fuera el candidato guinda a la alcaldía de la capital del estado, haciendo a un lado las aspiraciones del exdiputado local Iván Gurrola Vega.

Andy, quien asumió en febrero la coordinación de las campañas de Morena en el estado —para las elecciones municipales del 1 de junio—, se quedó a vivir durante los siguientes meses en Durango, operando desde un hotel y diferentes casas, y se dedicó a visitar las regiones del estado.

A pesar de que aseguraba a sus cercanos que Enríquez ganaría “caminando” la presidencia municipal, decidió enviar un mensaje al gobernador duranguese, el priista Esteban Villegas, para que nada se le fuera a atravesar en el camino.

“No te conviene ganar la capital porque yo voy a ser Presidente de la República”, le mandó decir Andy a través de un abogado, cuyo nombre no es posible revelar. Éste registró la respuesta del mandatario estatal y la llevó de vuelta: “Cuando seas candidato presidencial, búscame. Vas a perder tan feo en Durango que vas a necesitar de un buen asesor”.

López Beltrán quedó muy mal parado. Enríquez, su candidato, terminó en tercer lugar, con apenas 20% de los votos, detrás de José Antonio Ochoa Rodríguez, de la coalición PRI-PAN, quien ganó con 46%, y de Francisco Franco Soler, de MC, con 26%. Morena apenas obtuvo 16 de las 39 alcaldías disputadas, y aunque se llevó el importante municipio lagunero de Gómez Palacio, ese triunfo se lo atribuyó el senador Adán Augusto López Hernández, quien había apoyado a la ganadora, la diputada con licencia Betzabé Martínez Arango.

Andy trataría de sacarse esa espina coordinando las campañas de Morena en las elecciones para el Congreso local de Coahuila, celebradas este año. Pero una semana antes de esos comicios, seguramente anticipando el mal resultado que obtendría su partido, anunció que se iba a Tabasco, dejando botada no solamente la coordinación, sino también la misma Secretaría de Organización del partido, a fin de buscar una diputación federal en las elecciones de 2027.

A juzgar por sus transmisiones recientes a través de las redes sociales, en las que ha agarrado pleito con distintos actores políticos y mediáticos, no queda claro si sigue creyendo que será Presidente de la República en 2030.

BUSCAPIÉS

*¿Qué estará esperando la Fiscalía General de la República para ir por Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral, y su contratista favorito, José Alfredo Hernández Casillas. ¿Estará esperando a que le entreguen las pruebas de la corrupción? Con indicios muchos más endebles que los que se conocen sobre lo sucedido en el INE, otros han ido a parar al penal de máxima seguridad de El Altiplano, como Ernesto Ruffo, César Jáuregui, Ángel Aguirre y los hermanos Farías.

*El gobierno federal sigue insistiendo en que la cifra de homicidios en el país ha caído 50% desde el inicio del sexenio. Sin embargo, su triunfalismo se ha topado con los datos del Inegi. Las estadísticas de ese instituto registran 17.43% más de asesinatos en 2025 de los que recopiló el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cuyas cifras se basa el cálculo gubernamental. De acuerdo con el Inegi, existe un descenso en los homicidios entre 2024 y 2025 pero sólo de 12.11 por ciento.