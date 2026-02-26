Luego de reconocer que no tenía noticia de que alguno de sus compatriotas hubiera sido víctima de la violencia que se desató el domingo en varias partes de México —después del abatimiento de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación—, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió que las organizaciones criminales mexicanas sufrirían “graves consecuencias” si tocaban a algún estadunidense.

Lo que no mencionó la funcionaria es qué estaba dispuesto a hacer el gobierno del presidente Donald Trump para esclarecer el paradero de los 723 nacionales de ese país que están desaparecidos en México, de acuerdo con datos oficiales.

Se trata de 513 hombres y 210 mujeres, cuyos casos están asentados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). De éstos, seis corresponden al sexenio de Vicente Fox; 64, al de Felipe Calderón; 167, al de Enrique Peña Nieto, y 373, al de Andrés Manuel López Obrador, además de 113 que se han dado en lo que va del actual periodo presidencial.

El tema de los estadunidenses desaparecidos en México volvió a llamar la atención este mes, pues, por un lado, ayer se cumplieron tres años sin noticias de tres mujeres residentes en Texas que cruzaron la frontera para vender ropa en Tamaulipas, y, por otro, a causa del secuestro de la octogenaria Nancy Guthrie —madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie—, de quien se investiga si pudo haber sido llevada por sus captores de Arizona a Sonora, sin que hasta ahora haya una pista clara sobre el paradero de ninguna de ellas.

De los 113 estadunidenses desaparecidos en México desde el 1 de octubre de 2024 —en promedio, uno cada cuatro días—, 77 son hombres y 36 son mujeres. De acuerdo con la misma fuente, los estados que concentran la mayoría de esos casos son Baja California (36), Sonora (17), Michoacán (9), Estado de México (9) y Tamaulipas (8).

Uno de los casos más notorios ha sido la desaparición de Dora Alicia Cervantes Sáenz y de las hermanas Marina y Maritza Trinidad Pérez Ríos, quienes salieron de McAllen, Texas, el 25 de febrero de 2023, cruzaron la frontera con México y no se volvió a saber de ellas. Las tres iban a bordo de una camioneta pick up verde y se dirigían a un tianguis en Montemorelos, Nuevo León, para vender ropa. La sustracción habría ocurrido en el municipio de China.

El caso de Nancy Guthrie es más extraño aún, pues, aunque no se puede asegurar que los secuestradores la hayan llevado a Sonora desde Tucson, Arizona —donde ocurrió el plagio, el 1 de febrero—, existe una línea de investigación en ese sentido. Esta semana, un grupo de madres mexicanas con amplia experiencia en la búsqueda de personas desaparecidas se sumó por su cuenta a los esfuerzos por localizar a la también exdiputada estatal por Virgina del Oeste, distribuyendo y pegando carteles en el lado estadunidense de la frontera y haciendo labores de rastreo en la zona de Nogales.

El grupo, liderado por Ceci Flores, relató que tuvo que desistir de buscar pistas en los alrededores de la casa de Guthrie porque la policía les pidió que no interfirieran con las investigaciones y porque varios residentes les reclamaron haber incursionado en propiedad privada. Y es que, claro, los estadunidenses no están acostumbrados a que las organizaciones civiles realicen por su cuenta el trabajo de campo para localizar a los desaparecidos. A diferencia de lo que sucede en México, allá es la autoridad la que se encarga de ese trabajo.

Entre los 723 estadunidenses cuya desaparición en México sí está confirmada, figura Luis Dávila, residente en Bentonville, Arkansas. De acuerdo con el FBI, se perdió el rastro de la víctima hace ya casi cinco años cuando se dirigía a Monterrey para visitar a su novia. El 29 de marzo de 2021, Dávila fue visto por última vez cerca de la capital neoleonesa.

Los estadunidenses son el principal grupo entre los 478 extranjeros que han sido víctimas de desaparición en México en los últimos 17 meses. Le siguen los colombianos, con 92 casos; los venezolanos, con 80; los hondureños, con 50; los guatemaltecos, con 31, y los cubanos, con 30.

Cada día de lo que va de este sexenio han desaparecido en promedio 32 personas en el país, de las cuales una es extranjera.