En febrero de 2017, Andrés Manuel López Obrador reprobó con dureza un operativo de la Armada en Tepic donde un helicóptero artillado disparó contra criminales. Habló de “masacre”, cuestionó el uso de fuego desde el aire y defendió salidas distintas al choque frontal.

Aquel episodio alimentó su discurso y dio forma a la consigna de “abrazos, no balazos”, convertida luego en eje de su gobierno. Esa idea partía de un supuesto cómodo para la política y desastroso para la seguridad: creer que el crimen retrocede cuando el Estado evita enfrentarlo con firmeza.

La realidad criminal opera con otra lógica. Cuando un grupo delictivo percibe que no habrá persecución sostenida, aprovecha el respiro para ampliar su territorio, acumular armamento de guerra y someter a comunidades enteras. Los abrazos no desarmaron a los cárteles; les dieron margen para crecer, reclutar cuadros, comprar voluntades y consolidar economías ilegales que hoy desafían abiertamente a las instituciones.

Además, los delincuentes aprenden de las guerras. Lo ocurrido en Guasave el fin de semana no se entiende sin el antecedente de los Culiacanazos. Las organizaciones criminales descubrieron que, ante la captura de un cabecilla de alto rango, conviene incendiar la ciudad, bloquear calles, quemar vehículos y sembrar terror para paralizar la respuesta oficial. Las autoridades, por desgracia, suelen caer en esa trampa: dejan correr las horas mientras el caos avanza y luego anuncian que recuperaron el control.

La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, junto con Germán “N”, Serafín, José “N” y Pánfilo “N”, confirmada en el comunicado de la Defensa del 21 de noviembre, expone el fin de una ilusión. Para concretar el golpe y resistir la reacción armada, las fuerzas federales echaron mano de lo que antes se condenaba: despliegue de fuerzas especiales, helicópteros Black Hawk equipados con miniguns —esas ametralladoras rotativas de motor eléctrico que escupen miles de disparos por minuto para dar cobertura aérea— y una cooperación estrecha con agencias y mandos de Estados Unidos que López Obrador descalificó durante años.

El costo humano de esa resistencia quedó a la vista en Guasave. Cuatro elementos de infantería del Ejército mexicano murieron al acudir a reforzar la seguridad frente a la violencia desatada para impedir la detención. A ellos se sumaron siete agresores abatidos y ocho detenidos en total, además del aseguramiento de fusiles calibre .50, lanzagranadas, granadas y equipo táctico, en una jornada sin reporte de civiles ajenos afectados, según el parte oficial.

“Daños colaterales”, calificó las muertes del viernes el senador morenista Higinio Martínez. O sea, usó las mismas palabras que antes criticaba el movimiento hoy gobernante.

La Defensa sostuvo en 2017 que las ráfagas aéreas en Nayarit duraron segundos y fueron para proteger a su personal en tierra. Una década después, en Sinaloa, el Estado vuelve a recurrir a la superioridad de fuego y a la inteligencia compartida porque frente a fusiles calibre .50, lanzagranadas y comandos armados no basta con atender causas difusas ni repartir programas sociales. La atención a las causas puede ser tarea social legítima, pero nunca sustituye la fuerza del Estado cuando la ley es pisoteada en las calles. Tampoco evita que los grupos armados respondan con bloqueos, incendios y emboscadas cuando sienten amenazada su estructura de mando y dinero.

Al cabo de casi diez años, la lección resulta amarga. Se perdió una década valiosa mientras amplias franjas del país quedaban en manos del crimen organizado y la población pagaba el precio cotidiano del miedo. Volver al Black Hawk, a la minigun y al entendimiento con Washington revela que la fuerza del Estado era indispensable desde el principio, y que postergarla sólo encareció el costo en vidas, recursos públicos y soberanía real sobre el territorio.