Cuentas congeladas, ¿justicia o ganar tiempo?

A unos días de cumplirse un año de la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, el joven duranguense que desapareció en el bar Terraza Valentino del puerto de Mazatlán, ayer se anunció que fueron congelados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) las cuentas de Ricardo Pity Velarde Cárdenas, uno de los socios del referido establecimiento y exsecretario de Economía del gabinete del gobernador sinaloense (hoy con licencia) Rubén Rocha Moya.

La madrugada del 5 de octubre de 2025, Carlos Emilio departía con dos de sus primas en ese lugar cuando se levantó para ir al baño y no regresó. Después de un largo tiempo de exigir que se esclareciera lo sucedido, Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio, fue informada que su hijo había salido del lugar poco después, aunque sin aclarar con quién ni por qué ni hacia dónde. Durante más de 11 meses, ella se ha movilizado en demanda de que se aclare el paradero de Carlos Emilio, topándose siempre con el vacío de las autoridades.

El congelamiento de las cuentas de Pity Velarde es el hecho más contundente que ha ocurrido en torno de este caso, atraído por la Fiscalía General de la República el 18 de febrero. Oficialmente no se ha dicho que la medida esté relacionada con la desaparición, pero sin duda servirá para mantener el tema en la opinión pública.

Mazatleco y empresario del ramo restaurantero, Velarde entabló relación con Rocha durante la campaña electoral de éste, en 2021. Había sido presidente de la Canirac en el puerto. Fuentes sinaloenses dicen que siempre había querido participar en política, con la esperanza de alcanzar algún día la alcaldía de Mazatlán.

En febrero de 2023, ya con Rocha en el gobierno, fue nombrado subsecretario de Promoción, Industria de Reuniones y Operación Turística y, posteriormente, encargado de despacho de esa dependencia. En noviembre de 2024, llegó a la Secretaría de Economía, cargo desde el cual debió atender el desplome de las actividades productivas en el estado, por la guerra que se desató entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa y de la que mañana se cumplen dos años.

El 23 de octubre de 2025, Velarde presentó su renuncia al cargo, en medio del escándalo que se produjo por la sustracción de Carlos Emilio, quien se encontraba de visita en Mazatlán con su familia. Este caso se sumó al de tres jóvenes que desaparecieron dos meses antes, luego de un altercado en el bar Cotorritos, propiedad de Grupo Eleva, del que el exfuncionario fue director comercial.

Con todo esto, no se entiende por qué la FGR aún no ha llamado a declarar a Pity Velarde.

Al comentar la salida de su subalterno, el gobernador Rocha escribió en redes sociales que reconocía “su sentido de profesionalismo y responsabilidad para asumir a plenitud su compromiso personal con el esclarecimiento de los hechos ocurridos en un establecimiento de su propiedad en la ciudad de Mazatlán y la protección de los derechos de las víctimas”.

Sin embargo, nada de eso ocurrió. En los 10 meses transcurridos desde su renuncia, el caso no ha avanzado. La familia de Carlos Emilio sigue con la misma incertidumbre respecto de cuál pudo haber sido el motivo para llevárselo y a dónde.

La semana pasada, durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Durango para presentar los resultados de su segundo año de gobierno, Brenda Valenzuela pudo hablar brevemente con la mandataria y entregarle información del caso.

Para entonces, la decisión de congelar las cuentas de Pity Velarde, así como de sus empresas, su esposa y su socio Jesús Armando Lizárraga Angulo, ya estaba tomada. Desde el 25 de agosto tanto las empresas como los particulares habían recurrido al Poder Judicial para ampararse contra la decisión.

¿La medida tiene que ver con la desaparición de Carlos Emilio; o se trata de una decisión paralela a la que tomó la UIF en el caso de Rocha y el resto de los políticos sinaloenses cuya extradición pidió la justicia estadunidense el 29 de abril pasado, o es un asunto relacionado con el crimen organizado no conectado con los temas anteriores? No queda claro. ¿Es para hacer justicia o para ganar tiempo?