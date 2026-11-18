Toda la infelicidad de los hombres se debe a una cosa: la incapacidad de permanecer en silencio a solas en una habitación.

Blaise Pascal

El lujo silencioso se consolida como una forma moderna de exclusividad basada en la calidad y la discreción. Si bien este estilo se aplica principalmente al diseño y al arte, posee también una inspiración profunda en la manera de aplicarse a la vida. Principalmente —porque lo que proyecta en su esencia es la ausencia de ruido y la calma— el silencio. El silencio se ha convertido en un nuevo lujo, en el lujo silencioso por excelencia en esta orquesta que es la vida, donde el ruido ha conquistado la modernidad. Desde el espacio más íntimo y personal hasta cualquier otro con el que tengamos contacto, insiste en seducir y secuestrar nuestra atención, y lo hace a través de sonidos permanentes y sutiles, a los que nos hemos adaptado poco a poco sin ofrecer casi resistencia.

Y sí, el silencio y la quietud son un acto de rebeldía y de resistencia necesaria ante esta vorágine etérea que consume nuestra paz, porque no son sólo los ruidos, sino el eco de ellos en nuestra mente y sentidos. Quizás ésa es la razón de que emerjan nuevos retiros que prometen equilibrio emocional y espiritual, silencio recreativo, limpiezas kármicas, baños y tónicos ancestrales; caminatas en silencio y en grupo, zulos de desconexión; centros de flotación, de aislamiento sensorial; reuniones de lectores silenciosos; cafés de lenguaje de señas, espacios de silencio compartido de fitness y coworking; gadgets que limitan el sonido ambiental o pistas musicales para ofrecer meditaciones o sesiones de mindfulness. Cada día se incrementa la demanda y la oferta de espacios que nos resguarden del amenazante ruido que nunca cesa ni termina ni descansa…

La verdadera cuestión es si este tipo de prácticas se han convertido en sanas evasiones o bien, en nuevas adicciones, y lo más importante: sus resultados. La realidad es que estas prácticas devuelven a cada uno probablemente ese espacio de desconexión que buscaba, incluso puede dotarles del silencio necesario por el tiempo que dure la actividad, pero: ¿qué sucede después? ¿Es realmente una solución sustentable a nuestro problema del ruido? Se lo pregunto porque otra de las partes esenciales del lujo silencioso es la sustentabilidad y la sostenibilidad. Ambas hacen referencia a la capacidad de mantenerse largo tiempo de manera equilibrada sin agotar los recursos. Entonces, ¿son realmente una solución a largo plazo? No, ya le digo yo que no. Para lo que sí son —y muy buenos— es para mostrarnos el placer y la necesidad del silencio, entender que el silencio no es ni soledad ni aislamiento y para tomar conciencia del ruido: del ajeno y del propio.

El ruido propio no se silencia con ninguna de estas actividades y probablemente se exacerbe en sus prácticas. Ése es el ruido de toda una vida que sigue susurrando en las mentes: los debería, los tengo, los hubieses, los viajes discursivos de dudas, miedos e incertidumbres, de obligaciones, de retrancas, de pláticas no dichas, de silencios sometidos, en fin… Que ese ruido es el peor de todos y ése no se resuelve en los tapetes de yoga ni en retiros ni, mucho menos, al cobijo de la postergación ni cuando Mercurio comienza su sombra postretrógrada.

Esos ruidos se trabajan desde dentro en la autogestión de los mismos, en la disciplina de cada día de imponer ese silencio a lo innecesario y de analizar y discernir qué podemos resolver o no, para recobrar la claridad de nuestra mente y el poder de elección de lo que permitimos que viva o no en nosotros. Por eso le digo, querido lector, este nuevo lujo es como los demás: un acto de resistencia y de rebeldía contra quien busca secuestrar nuestra atención, porque a corto plazo las distracciones nos impiden hacer lo que queremos, pero a largo nos impiden vivir la vida. Y sí, éste es el poder del ruido que socava nuestra capacidad de reflexión y autorregulación y, sin ellas, estamos al arbitrio del control ajeno o del peor de los tiranos: uno mismo. Piénselo, como siempre, usted elige. ¡Felices silencios, felices vidas!