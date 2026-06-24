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Nuevas realidades VIII. Responsabilidad afectiva

Paola Domínguez Boullosa

Paola Domínguez Boullosa

La coach

La libertad supone responsabilidad. Por eso la mayor parte de los hombres la temen tanto.

George Bernard Shaw

Frente a la lógica de la inmediatez que intenta a toda costa dominarnos, existe otra que difícilmente puede ser derribada si se trabaja: la lógica de la coherencia y el cuidado.

La responsabilidad afectiva es una etiqueta contemporánea para las relaciones, esta idea ha estado presente en corrientes psicológicas y éticas previas: la ética del cuidado, las teorías del apego, la comunicación asertiva y los límites saludables. De ahí que se le considere como: un marco ético y comunicacional que propone que cada persona actúe con coherencia respecto a lo que siente o busca, y asuma las consecuencias emocionales que su conducta puede generar en el otro.

Y es que las nuevas realidades también han traído cosas muy buenas a la vida de los seres humanos, sobre todo, han aportado mucho a esa cultura aplastante del silencio, que poco bien hace a la salud mental. En la última década, la responsabilidad afectiva aumentó su visibilidad en una especie de rebeldía e intolerancia a esas zonas grises relacionales que lo dejan a uno sin respuestas, sin poder de decisión, sin la capacidad de elegir su siguiente paso, ya sabe, el ghosting (el estoy y no estoy), el breadcrumbing (las migajas de amor, de tiempo, de atención, básicamente de todo…), “el casi algo”; así como la intolerancia social a la ambigüedad y la demanda de transparencia en vínculos y expectativas.

Y sí, mi querido lector, todos merecemos saber en qué lugar estamos dentro de un vínculo y sí, todos merecemos ser tratados en una línea de coherencia, entre el dicho y el hecho; y sí, todos merecemos ser tratados con respeto, con cuidado y con base en una claridad relacional. Y no, en la responsabilidad afectiva no se trata de callar lo que uno siente o piensa por no afectar al otro, tampoco se trata de proteger su sensibilidad y, mucho menos, de controlar lo que el otro vive o siente, sino de reconocer que nuestras decisiones —por acción u omisión—tienen un impacto: pueden brindar seguridad o confusión, cercanía o abandono, claridad o ansiedad. Se trata de hacernos responsables de nuestro papel en esa relación o vínculo, se trata de saber gestionar con claridad comunicativa y coherente lo que sentimos, pensamos, queremos o necesitamos y asumir que el otro tiene todo el derecho de responder como mejor considere a esa verdad que hemos transmitido. En el contexto del coaching, esta noción resulta especialmente útil porque el coaching trabaja con hábitos, elecciones y responsabilidad sobre resultados. Hablar de responsabilidad afectiva implica desarrollar habilidades concretas: comunicar con claridad (lo que se quiere, lo que se puede y lo que no), poner límites desde el respeto a uno mismo, evitar la ambigüedad que se usa como “zona gris” y sostener el vínculo con consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. También incluye una dimensión de cuidado en el cierre: cuando algo cambia, se requiere un trato humano que reduzca el daño de la desaparición o el “ya veremos”.

La cuestión es que la responsabilidad afectiva es una elección personal, competencia de quien ha elegido vivir desde otro lugar más realista, basada en el autoconocimiento y la ética personal; la sensibilidad y el respeto que se traduce en la elección de reducir los daños prevenibles a través de la claridad y los límites; y el asumir la responsabilidad de crear vínculos significativos de calidad, es decir, relaciones más seguras y mejor sostenidas en la verdad y los acuerdos. Todo esto a fin de disminuir las interpretaciones, fortalecer las estructuras de una madurez emocional y practicar una línea de valores coherentes con aquello que ofrecemos. Y esto último es lo más importante, la responsabilidad afectiva empieza por uno mismo, no podemos exigir lo que no estamos dispuestos a dar y, más importante aún… A ser.

Las palabras y los actos siempre tendrán un impacto en nosotros mismos y en el otro, es necesario hacernos conscientes de ese impacto y desarrollar las habilidades para comunicarnos sin miedo, con la claridad que merece el otro y nosotros mismos y, sobre todo, actuar de manera coherente con aquello que pensamos, decimos y hacemos. Porque no, no somos responsables de lo que el otro sienta, pero sí somos responsables de transmitir lo que sentimos con mucho respeto, verdad y sensibilidad. Como siempre, usted elige.

¡Felices realidades, felices vidas!

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