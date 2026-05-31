Resignación en venta

#PrimeraNETA

Estas #NETAS bien podrían llamarse: Mercado de lágrimas o La amarga #Molelandia; es que por estos rumbos difícilmente se leen alegrías, y rara vez se describe el hipotético proyecto que ofrece claro y decidido apoyo en favor del deporte, las fuerzas básicas, las juventudes… el colectivo. Nunca será falta de ganas, más bien es la ausencia de esos proyectos. 11 días para el Mundial y la benevolente e ingenua afición mexicana todavía no sabe el nombre que debe mandar a imprimir en la camiseta por la que ha pagado más de dos mil pesos; Aguirre sigue probando, y mientras prueba, se relaja: tiempo de grabar podcast en la concentración del TRI. Tres invitados en la casa de El Vasco, un exgobernador y dos de sus peones, paleros, colaboradores y compañeros de gabinete: Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa, y aquél que hacía las veces de res cuando el líder de los cremas gustaba de festejar con vetas taurinas y prestaba su lomo para que Blanco banderilleara: Isaac Terrazas.

“Oye Javier tienes una gran oportunidad”, dice el diputado de Morena. “No es mi equipo, es el equipo de toda esta banda”, ataja Javier y sigue: “Ya nada es fácil, pinche Cuau”. “Pues es que ya todos los pinches medios se sienten entrenadores”, le replica el diputado y pone el pase a gol para que el dueño del lomo adornado, Isaac Terrazas, remate la faena con la frase que termina al reel: “Es muy fácil criticar”.

#SegundaNETA

El problema no es el podcast, Aguirre puede platicar con sus amigos las horas que quiera, el problema son los mensajes: a 11 días no hay certeza de nada, no hay capitán, ni columna vertebral, no hay aeropuertos terminados ni hay arreglos con la CNTE.

El problema es el cinismo: los que hoy se molestan por la crítica son los mismitos que hace 20 años fracasaban en el mismo intento. Yo no sé quién sea el genio detrás de la mercadotecnia del TRI, pero es tan chingón que ahora comercializa con la resignación del incansable e ingenuo jugador número 12. Vaya maestría.

#NETASextras

Corte a: ext. car de la FMF.

Medio día: bailan los cuatro una mezcla de cumbia con Chúntaro style.

Fundido a negro.

Mexiquito.com