Pandilleros y bots

#PrimeraNETA

Es muy difícil prometer rosas sin espinas, más aún si quien promete es abusivo, mentiroso. Qué mala semana, qué país: el multihomicidio de Atizapán seca la boca, el asesinato del diputado Zenyazen siembra tantas dudas, el malandro y “aficionado” de Pumas cimbrando a golpes a un vendedor de la tercera edad en CU confirma la podredumbre. Pero estábamos en las promesas: cuando inició la liga femenil en #Molelandia, la Federación Mexicana prometió abrir a las damas futbolistas la profesionalización del futbol y todo el paquete que, en teoría, debería de acompañar a esa primera promesa: estructura, desarrollo, formación de talento. Dijeron también que iba a ser una plataforma que serviría para llenar de estrellas a las selecciones nacionales. El bla bla bla eterno de los ratones verdes, aquella ocasión en voz de Enrique Bonilla, apadrinado por Decio de María. Y lo lograron, la liga femenil heredó parte de la triste estructura varonil y, en ese mismo paquete, heredó también sus miserias, que son decenas y, claro, heredó de paso a sus delincuentes. ¿Por qué se tiene que tolerar eso de ver a un bandido despedazando a golpes a un adulto mayor, dentro de Ciudad Universitaria y en un partido de la liga femenil? Por la sencilla razón de que la FMF ni sabe ni quiere ni puede ejercer sus propios protocolos.

#SegundaNETA

#Molelandia no sabrá controlar a sus pandilleros disfrazados de aficionados, ah, pero qué buenos son para los bots, para los elogios, y para inflar la probable venta de sus jugadores. Aquella idea de Marc Spiegel, nuevo dueño del Gallo Blanco, que centraba sus esperanzas en comprar jugadores baratos para luego vender caros y así ir pagando los cientos de millones de pesos con los que se endeudaron para comprar al #Kikiriki, parece que comienza a dar resultados. Al parecer, y después de la convocatoria de Forlán, el Harvey Specter de Spiegel busca robustecer la percepción que se tiene sobre su mejor jugador: Santiago Homenchenko. La directiva de Gallos muy probablemente tendrá para escoger entre dos opciones: la primera es vender a Homenchenko y con eso irle apoquinando al puerquito que intentan llenar para pagar el mucho dinero que se adeuda; la segunda es amachinarse en la silla, darle un apapacho a su afición y aquilatar que Homenchenko es uno de esos jugadores que rara vez llegan a Querétaro y que son capaces de convertirse rápidamente en jugadores tribuneros y realmente queridos por el aficionado. Carismáticos, risueños, extraordinarios en la cancha, incluso guapos. El último que recuerdo fue Tiago Volpi y su venta fue un negociazo.

#NETASextras

El no descenso da la respuesta: venderlo.