De mago en Coquimbo a conquistador de Molelandia

#PrimeraNETA: es medido, es sensato como aquel que sabe estar sin estorbar; sin protagonismo visible y, sin embargo, es el director de aquella orquesta. Declara con confianza. Empezando diciembre del año pasado, alguien involucrado en su contratación me dijo: “¡Es un cabrón eh; la va a romper!”. Tiene claras sus ideas sobre los límites del futbolista. Cree que son una cosa de la cabeza, de la psicología. Su pensamiento recuerda y se asemeja al de Jesús Ramírez, el primer entrenador que hizo campeona del mundo a una selección mexicana. Alguna vez platicando con Chucho me dijo: “Todo aquel jugador que se imaginó levantando la Copa del Mundo, hoy tiene una réplica en su casa; los que no se lo creyeron ni siquiera terminaron el proceso”. Tres años atrás, la Sub-17 había logrado el campeonato del mundo en Perú derrotando a Brasil con goles de Vela, Esparza y Ever Guzmán. Por ahí va el pensamiento de Esteban González. Conforme avanzaban las jornadas de #Molelandia el torneo pasado, mejoraron sus jugadores, y luego el equipo en su conjunto. Daba la impresión de que hacía espesa la cancha, intransitable para el rival e intransitable también para sus Gallos, pero logrando lo primero, aquella caída libre de goleadas y derrotas, había encontrado una red de protección. El Chino fue demostrando por qué llegó a México como campeón del futbol chileno, y por qué aquel intermediario de la negociación sabía lo que decía. Esteban es un cabrón. Aquel espesor dentro y fuera del Corregidora, con el que no supieron lidiar sus últimos ocho rivales, le permitió a los Gallos cerrar el torneo sin derrotas desde la jornada 10; tres victorias, cinco empates; 14 de 24 puntos disputados. Su mensaje es muy honesto, es sencillo: competir. Los troles y bots que ayudan al Club Querétaro a amplificar, por ejemplo, el mensaje de grandeza alrededor de Homenchenko, rara vez hablan de Esteban. La razón: es mejor que González no sea visto ni aplaudido. El Chino no le pertenece al Club Querétaro, y al término de su contrato de dos años, González, actual campeón del futbol chileno, podrá cobrar y mucho en el banquillo de algún otro equipo con finanzas más sanas que las del Kikirikí.

#SegundaNETA: Esteban no es producto del famoso software que dicen utilizar en Querétaro. ¡Qué va! González, si bien tiene una carrera mucho más corta que la del resto de los entrenadores de la LigaMX, es el entrenador con mayor efectividad entre los 18 que dirigen en México: 62.4 por ciento.

#NETASextras: Esteban El Chino González, el mago que dejó Coquimbo para intentar conquistar #Molelandia.