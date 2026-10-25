#PrimeraNETA

Sería más que torpe pensar que un futbolista joven, ya perfilado para intentar vivir del futbol, no sueñe con hacer carrera en Europa. Sería muy cómodo, muy baratito atribuir la falta de resultados a que los jóvenes no sueñan en grande o no tienen hambre. No siento sano el hecho de cuestionar su ambición, hay que hurgarle por otros caminos. Hay que pedirle cuentas al futbol mexicano. A los dueños de los equipos, a la Federación Mexicana, a las fuerzas básicas. Hay que preguntarse qué deberían de hacer todos los anteriores, para que esas ambiciones de cochera y llano se conviertan en auténticas y macizas oportunidades, por ejemplo en un Pichichi. Porque lo que han hecho hasta hoy ni sirve ni pesa, y muy poco cuenta.

#SegundaNETA

Llevó muy lejos lo que habitaba en su mente y sus botines. Todo lo que estuvo a su alcance, lo logró. Hizo equipo más de ocho años con futbolistas de otros países, fue uno de los grandes protagonistas. 208 goles con el Real Madrid. Cinco Pichichis. Se cumplieron 50 años desde que Hugo Sánchez Márquez debutó con sus Pumas y, más tarde, conquistó a España. El más grande mexicano sobre una cancha de futbol. Hoy hay que celebrarlo, hay que honrar a un monstruo mexicano que, según Sanchís, “era quien más conflictos generaba en el Real Madrid”. Hugo dijo que “iba concentrado en sus objetivos y eso podía hacerlo parecer una persona especial”. Pero a la par de la celebración, se debiera hacer un minucioso examen de conciencia y resultados, primero para entenderlo a él y a su claro éxito: ¿Qué hizo Hugo para lograrlo? ¿Quién estuvo a su lado? O ¿quién no estuvo a su lado? ¿Qué tuvo que corregir y qué estuvo dispuesto a perder? ¿Qué le dio su familia? ¿Qué le dieron sus entrenadores? ¿Fue un genio solitario? ¿Qué encontró en Pumas que le abrió el camino a España? ¿Qué encontró allá y qué hizo con ese hallazgo para poder triunfar tantos años a tan buen nivel? Y después al futbol mexicano para entender el porqué de su fracaso: ¿Qué están haciendo las fuerzas básicas para formar jugadores capaces? ¿Qué condiciones ponen los clubes a sus jugadores? ¿Qué obstáculos encuentran?

#NETASextras

Hay ciertas coincidencias que parecen estar reservadas para los genios. Si de por sí tienen su mucha gracia los bifrontes, palabras que leídas al revés forman otras como “Roma” y “amor”, que “Logroñés” esconda “Señor Gol” parece un guiño divino. El 10 de abril de 1988, Hugo le marcó al Logroñés, de chilena, uno de los goles más hermosos de su carrera. Increíble.