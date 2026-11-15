#PrimeraNETA

Yo todavía no lo conocía cuando ya contaba una anécdota que Leo protagonizaba y que a mí me mataba de risa. La escuela de maristas donde yo estudiaba había organizado una excursión para ver, no de cerca, sino simplemente ver pasar a Juan Pablo II durante una de sus visitas a México. El Papa pasó como un relámpago, a tantos kilómetros por hora que nadie alcanzó a distinguir absolutamente nada. –¿Cómo viste, Magadán? –gritó alguien desde atrás. –¡No vi nada, doctor Alfonso Morales! –contestó otra voz. Seguramente eran otros dos estudiantes más vagos que yo, que montaron al instante el guion. Con el tiempo tuve el honor, la fortuna de conocerlo. Me lo presentó otro gigante de la lucha libre mexicana: don Carlos Maynes, uno de los promotores más importantes en la historia del pancracio nacional. Fue en una de sus muchas arenas: la Arena Querétaro, en la ciudad donde yo vivía. Leobardo Magadán es un personaje extraordinario: educado como muy pocos, con la dicción de los dioses, y de infinita imaginación. Un caballero hecho y mucho más que derecho, “un rudísimo de siete suelas”, un fiel creyente del Dios de Spinoza. “Creo en Dios, pero no en el Dios que nos vendieron, creo en el Dios que forma parte de la naturaleza y que va conforme a los principios de la humanidad. No en el Dios que te castiga, pero sí en el Dios que está contigo y que te observa. El que es parte de la naturaleza”. Leobardo encuentra religiosidad en la lucha libre, no en balde y con magistral conocimiento del castellano, bautizó a la catedral del pancracio con el monumental mote de: La México Catedral. Para Magadán los aficionados son los fieles que llegan cada semana a adorar a aquellos hombres que pierden lo humano para convertirse en algo superior, apenas pisan el cuadrilátero de seis por seis. El seminarista de los ojos blancos, otro mote lleno de fe, fervor y misticismo con el que Leobardo le puso apellido al inmensurable Místico.

#SegundaNETA

Leobardo Magadán se va a estrenar como novelista. El Rey de los Peleadores es el nombre que llevará la novela, nacida de aquel torneo donde artemarcialistas de MMA compiten contra luchadores mexicanos de primera línea. La pregunta que da vida al relato es irresistible, hoy más que nunca: ¿qué pasaría si existiera una liga de la justicia mexicana? Peleadores de MMA y los mejores luchadores del pancracio, unidos sin cuartel ante la más mortal y peligrosa organización criminal. Un universo lleno de héroes haciendo justicia a los más débiles. Al infinito y más allá.

#NETASextras

Una novela “sólo para escribas y fariseos, apocalípticos e integrados”.