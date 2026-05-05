Es una maravilla el poder disfrutar de un inmenso evento deportivo que enaltece a Mexico ante el mundo, y vaya que lo necesitamos. El Riviera Maya Open at Mayakoba ha resultado todo un éxito, con la gran virtud de haber contado con la presencia de la número uno del mundo profesional del golf femenil, la estadunidense Nelly Korda, que ratificó su inmensa calidad al ganar con holgura el torneo. Mi más sincera felicitación a todo el equipo de GS Sports Management, que encabeza Gustavo Santoscoy Arriaga, pues la puesta en escena en el paradisíaco Mayakoba ha resultado fantástica.

Sin duda que el maravilloso campo del Camaleón, diseñado por el Tiburón Blanco, Greg Norman, es un escenario especial, merece la pena reconocer que a sus veinte años se ha consolidado como un recinto histórico del golf en nuestro país y, sin lugar a dudas, la solera del tiempo le ha añadido un tono especial, el estado en que lo conservan en ese destino es impecable, mi reconocimiento al gran equipo que encabeza en RLH Properties Luis Durán, así como a David López, director general del Camaleón, es motivo de orgullo tener un resort de máxima categoría enalteciendo la Riviera Maya y a toda la oferta turística de México.

Destaco la actuación de Gaby López, la golfista emanada del Club de Golf México, en la CDMX, que consolida su gran momento profesional, que culminó en la posición veinte, a pesar de no tener sus mejores rondas el sábado y el domingo, mientras que la historia del regreso en el torneo de la jugadora formada en el sureste del país, Isabella Fierro, es para ovacionarla, pues después de jugar mal el jueves, tirar cinco arriba del par y estar prácticamente fuera del corte, el viernes logró darle la vuelta y, con cuatro abajo en la ronda, logró pasar el corte, mientras que el domingo cerró con broche de oro con cinco abajo, para firmar una buena actuación culminando en el lugar veintisiete, importantísimo, pues le permite seguir jugando en la LPGA, a pesar de tener tarjeta condicionada, pues se hacen evaluaciones de los resultados, que en la medida que sean positivos te permiten mayores accesos a los torneos, por lo que seguirá participando en la liga grande del golf profesional femenil y podrá consolidar su estatus completo hacia el final de la temporada.

Un paradisíaco torneo en un paradisíaco resort.