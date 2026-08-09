Misión cumplida III

Francamente que nos debe llenar de alegría e ilusión, la grandiosa demostración de nuestros deportistas, que sencillamente han triunfado con oportunidad en el marco de los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026, en los que han superado todas las expectativas de cosecha de medallas, incluso en los pronósticos más optimistas de los metodólogos que evalúan a los nuestros, así como a la competencia.

El pasado jueves tuve la oportunidad de entrevistar a la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Mary José Alcalá. Estaba feliz por los maravillosos resultados de la delegación mexicana, a pesar de que en ese momento aún no se llegaba a las 145 medallas de oro, mismas que han sido superadas hasta llegar a una cosecha de 167 preseas áureas, 125 de plata y 115 de bronce, para establecer una nueva marca para el equipo nacional en la historia de los juegos regionales, la primera parada del ciclo olímpico Los Ángeles 2028.

Comentaba Mary José que estaba muy satisfecha con la formidable actuación de todos los más de 600 atletas que nos representaron, así como poco más de mil enviados en total, si agregamos a los entrenadores, médicos, nutriólogos, psicólogos, federativos, mecánicos, y demás elementos necesarios para obtener tal éxito. Una cuantiosa inversión, pues pensar en la logística de vuelos, hospedaje, transporte terrestre en Santo Domingo y demás gastos resulta una enorme cantidad que, gracias a los patrocinadores del COM, así como a los recursos de nuestros impuestos que se asignaron para tan honrosa representación, se pudo obtener una actuación histórica, insisto, para estar sumamente orgullosos.

Ahora vienen los retos más complejos, los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, donde obviamente las delegaciones serán mucho más reducidas, pues los criterios clasificatorios son mucho más estrictos, y cada vez hay menos especialidades, sin embargo, el gran impulso de un arranque extraordinariamente favorable nos hace ilusionarnos de que se tendrán grandes actuaciones también.

407 medallas, 407 triunfos, 407 individuos, y algunos más por los deportes de conjunto, que regresan victoriosos, felices, ejemplares. Mi más sincera enhorabuena y a seguir por ese camino, el del trabajo serio y con denuedo, con la única meta de seguir poniendo en alto a nuestro país, de seguir viendo la bandera en los podios, pero, sobre todo, de enviar el mejor mensaje a través del deporte, el de un país que quiere ser mejor, que quiere ser grande en los escenarios internacionales.