Nuevamente, el golf permite a nuestro país mostrar uno de los grandes polos de desarrollo turístico: Los Cabos, Baja California Sur, en el marco del gran torneo denominado World Wide Technology, que este día tendrá su última ronda en el maravilloso campo El Cardonal, diseñado por el histórico Tiger Woods, en el gran desarrollo el Diamante, el colosal proyecto del visionario empresario estadunidense Ken Jowdy, una maravilla.

Si bien la industria turística ha tenido un gran bache en el presente año en México, pareciera que la inminente temporada alta, gracias a la importante presencia del turismo norteamericano, fundamentalmente de Estados Unidos de Norteamérica, así como de Canadá, será un bálsamo, sin dejar de mencionar que en Los Cabos ahora ya tienen vuelos directos a Alemania, para así generar una nueva vertiente de negocio, una importante diversificación.

Resulta notable el encontrar en Los Cabos a una inmensa comunidad guerrerense, fundamentalmente acapulqueña, que, ante la muy triste decadencia de su bello puerto, han migrado a Baja California Sur, donde han encontrado un mercado pujante, un sitio con alta demanda de personas capacitadas en la industria del turismo, lo que es una magnífica noticia.

El WWT Championship es, nuevamente, motivo para hablar de México en el mundo, por las mejores razones: el proyectar las imágenes del paraíso del golf, Los Cabos, que ha tornado al desierto en dos decenas de inmejorables campos para la práctica de ese deporte. Para fortuna de los organizadores, la cereza del pastel, que siempre ha hecho falta en los grandes eventos deportivos que se generan por la geografía nacional, ahora se ha hecho presente con la formidable actuación del golfista tapatío Álvaro Ortiz, que ha jugado un gran torneo, amaneciendo este día en la quinta posición con quince golpes bajo par, a seis impactos del líder, Ben James, de quien se dice, está destinado a ser una figura inmensa en el PGA Tour, pues en apenas su primer año como profesional, a los 23 años, ha pasado 12 de 21 cortes, sumando casi un par de millones de dólares en bolsas, gracias a su inmensa campaña de debut en la que obtuvo un segundo lugar, un tercero, cuatro veces terminó entre los cinco primeros, lo que nos habla del talento del emanado de la Universidad de Virginia.

Mi mas sincero deseo de que Álvaro logre un cierre excepcional, que el inicio de su caminar por el PGA Tour —para el que ha ganado su tarjeta para 2027— sea uno sustentado en los grandes torneos que se realizaron en nuestro país: la semana pasada en el Vidanta World México Open, en el que finalizó en la posición 34 y, ahora, con la gran posibilidad de finalizar en una notable posición.