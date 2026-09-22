De Guadalajara a Chihuahua

A lo largo de los años, el viajar constantemente de un lado al otro de mi país me ha enseñado a amarlo más, a conocer entrañables amigos, que, gracias a mi profesión, me hacen sentir, cada vez que voy a su ciudad, como en casa.

La semana pasada estuve en Guadalajara, la sede del WTA 500, denominado Guadalajara Open, presentado por Santander, una vez más una inmensa puesta en escena a cargo del querido Gustavo Santoscoy Arriaga, así como su robusta empresa, GS Sports Management, que, a lo largo de los años, no sólo ha crecido, sino que se ha convertido en una de las promotoras deportivas más importantes de Latinoamérica. Sinceramente que es un orgullo acudir y ver el desarrollo de un evento tenístico que está a la altura de los grandes torneos internacionales.

Mi más sincera felicitación, pues, nuevamente, ha resultado un evento exitoso, de esos que muestran el rostro del México bien hecho, de un país que es capaz de hacer las cosas correctamente, de convocar a miles de aficionados al tenis para disfrutar del máximo nivel del deporte en la rama femenil. Al final, el triunfo de la jovencita Iva Jovic, ha sido el gran colofón, pues la nacida en Torrance, California, ha afianzado esa magnifica relación con el público tapatío que, por segundo año consecutivo, la ha adoptado como propia. En los rankings de la presente semana ascendió tres puestos, gracias a su triunfo, hasta el numero 13 del mundo, situación que a sus tan sólo 18 años le augura un futuro brillante como una top 10, por mucho tiempo.

Felicidades a todo el gran equipo del Guadalajara Open, y si, que suene el mariachi.

De Guadalajara viajé, con escala en la decadente CDMX, a Chihuahua, para atender un compromiso personal, un gran evento de golf en el Club Campestre de Chihuahua, y nuevamente, la extraordinaria calidad y gentileza de los chihuahuenses ha sido la característica, pues son estupendos y cálidos anfitriones, mi cariño y agradecimiento a todos, pues, como lo he mencionado con antelación, te hacen sentir como en casa. Por cierto, aprovecho para felicitar a todos los socios de ese club, pues ha sido muy agradable encontrar el campo de golf en extraordinarias condiciones, sin duda que está en su mejor versión. Un campo y un club que está siempre en inmejorables condiciones.

Nuevamente mi agradecimiento y felicitación para todos los socios del Campestre de Chihuahua.