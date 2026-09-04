Espectáculo tenístico

Vaya maravilla que está siendo el US Open de tenis, en las maravillosas instalaciones de la federación del vecino país del norte, USTA, denominadas las Billy Jean King National Tennis Center, un recinto enclavado en Flushing Meadows, a un costado de la ciudad de Nueva York, que consta de maravillosas instalaciones, incluidos los estadios Arthur Ashe, con un aforo de 22 mil aficionados, así como el Louis Armstrong, con 10 mil, además de 33 canchas, algo espectacular, más aun el estado de conservación en el que tienen ese recinto, que se ubica en terrenos públicos propiedad de la ciudad de Nueva York, mientras que las instalaciones son propiedad de la USTA.

En ese grandioso marco, se está desarrollando el evento tenístico que forma parte de los cuatro torneos de Grand Slam, junto al de mayor abolengo, Wimbledon, el abierto de Australia, así como Roland Garros, en la ciudad luz.

Por lo pronto, tres grandes veteranos han dicho adiós en el presente torneo, dos de ellos, el suizo Stan Wawrinka, de 41 años, así como el francés Gael Monfils, de 40, que ya han anunciado su retirada de las canchas, mientras que el inmenso Novak Djokovic, a sus 39, no ha dicho una sola palabra al respecto, pero intuimos que, después de haber sido eliminado en la primera ronda por el argentino Mariano Navone, además de sufrir físicamente demasiado en ese partido, seguramente lo estará meditando, cada vez, con mayor intensidad.

Lamento que nuestro tenis únicamente haya estado representado en los singles por Renata Zarazúa, mientras que en la rama varonil, en singles, un año más, México se queda sin representante, a contra mano en dobles el inmarcesible veracruzano Santiago González, a sus 43 años, seguirá poniendo nuestra bandera, al igual que otro veterano, Mickey Reyes Varela, a sus 39, parecen ser los únicos en representar año tras año al alicaído tenis nacional, mientras que en la rama femenil también lo hace Gugu Olmos.

Si observamos la gráfica de singles varonil, la presencia de tenistas latinoamericanos es intensa, sobre todo con el potente tenis argentino, que, año tras año, tiene una numerosa participación. Este año, once singlistas de ese país iniciaron el torneo, casi el diez por ciento de los participantes, además, hubo presencia en los sencillos, de jugadores de Chile, Paraguay, Perú, mientras que los nuestros no lograron clasificarse siquiera al torneo clasificatorio, una tristeza. ¿Hasta cuándo?