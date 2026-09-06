Una vez más el US Open de tenis nos ha brindado un nuevo momento espectacular, en esta ocasión a cargo de las veteranas en el retiro intermitente, Venus y Serena Williams, que, a sus 46 años, y 44 años, respectivamente, han provocado un gran lleno en el recinto principal de ese torneo, así como una desbocada pasión de los presentes que deseaban verlas triunfar.

Curioso resulta que enfrentaban a una pareja que sumaba 52 años de edad, contra los 90 años que suman las históricas hermanas estadunidenses.

Pareciera que las Williams se resisten, a pesar de las familias, los años, y demás trajín que implica estar en el tenis de manera activa, a dejar dicho escaparate, sin embargo, el tema implica, además del lógico reto, una enorme oportunidad de mantenerse vigente en lo que hoy representa su gran negocio, la publicidad.

Apenas hace unos días la prestigiada revista de negocios, Forbes, publicaba con base en sus investigaciones periodísticas, sus estimaciones de ingresos de las más grandes figuras del tenis actual en ese aspecto, y ahí es donde podría tener más lógica la decisión de seguir jugando en dobles, aunque con escasas posibilidades de triunfo.

Si consideramos que la primera ocasión en que se coronaron jugando dobles en el marco del US Open fue en 1999, el sólo hecho de que sigan participando, representa un enorme logro, más aún cuando estuvieron muy cerca de obtener un triunfo ante la dupla de las jugadoras Maya Joint, jovencita australiana de 20 años, así como de la nativa de China, Taipéi, Chan Hao-ching de 32 años, francamente que estuvieron muy cerca.

La revista Forbes estima que la estadunidense Serena Williams generó en el año calendario tenístico 40 millones de dólares, ingresando sólo 100 mil dólares por premios en torneos, mientras que sus ingresos publicitarios, por presentaciones, y demás trabajo como una leyenda del deporte, le generaron los otros 39 millones 900 mil dólares, sólo por detrás de lo ingresado por Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, que generaron 58 y 52 millones de dólares, respectivamente.

De llamar la atención, también, que, en los casos del italiano y el español, la mayoría de sus ingresos se generan por los rubros publicitarios. Así las cosas, en este tiempo.

A seguir disfrutando de este gran evento que francamente ha resultado, hasta ahora, espectacular.