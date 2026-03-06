Ya inició la actividad del primer Gran Premio de Fórmula 1 de la presente temporada en Melbourne, Australia, lo que es una magnífica noticia, ya tenemos de regreso la actividad del automovilismo después de la pausa del fin de año.

Francamente que es un verdadero enigma lo que pueda suceder, pues, al ser autos nuevos, en el marco de un muy polémico nuevo reglamento, como siempre, ya podemos poner como grandes favoritos a los Mercedes Benz, a los Ferrari, a los Red Bull y a los McLaren, difícilmente podríamos incluir entre los predilectos a los demás equipos que, una vez más, serán meramente comparsas en la definición del campeonato.

Mención aparte merece el regreso del tapatío Checo Pérez a la máxima categoría del automovilismo mundial, es, sin duda, un gran ídolo del deporte de nuestro país y, a pesar que las prestaciones de su auto no serán las mejores, el simple hecho de verle en la parrilla desarrollando gradualmente el nuevo Cadillac, resulta una maravilla, el hecho de tener la bandera mexicana en la parrilla de salida es motivo de una inmensa alegría. Habrá que ser muy pacientes con el nuevo equipo Cadillac, pues incursionan en un mundo muy competido, donde todos los demás equipos, a pesar de un nuevo reglamento, están mucho más compenetrados, situación compleja para el nuevo equipo estadunidense, y eso habrá que entenderlo.

Francamente que se ve muy difícil que el auto Cadillac pueda resultar competitivo la presente campaña, sería sensacional verlos adelante y logrando puntos en la campaña que inicia; en otras palabras, no vale la pena generar falsas expectativas y, si acaso, sorprendentemente, hay buenos resultados, habrá que festejarlos y mucho.

Enorme polémica la que ha generado el nuevo reglamento, que hace a los autos híbridos, cada vez más dependientes de la energía eléctrica, cada vez más se tiene que dosificar la velocidad, lo que para los veteranos, como Fernando Alonso y Lewis Hamilton, así como el propio Max Verstappen, es un auto muy lejano a la esencia de la F1, pues ya no irán a máxima velocidad, sino cuidando la carga eléctrica y sin ir siempre al límite, apartándose absolutamente de la esencia histórica de la F1.

A disfrutar e intentar comprender la nueva era de la máxima categoría del automovilismo que, ciertamente, está ante un inmenso peligro de perder mucho en su búsqueda de cambiar hacia los autos híbridos. Ya tendremos tiempo de analizar y observar el resultado, ojalá que no sea uno negativo.

Ya veremos…