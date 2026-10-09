Calma y nos amanecemos

La polémica barata y las nuevas tendencias, muy desafortunadas, por cierto, invitan a que el escándalo y los debates absurdos sean la moda en los medios cuando se habla de deportes, más aun cuando se tocan temas muy taquilleros en nuestro país, como lo es, en particular, el futbol, así como la Selección Nacional.

Apenas en el cuarto partido de Rafa Márquez al frente del representativo nacional de futbol y ya se escuchan voces sensacionalistas, absurdas, que piden su dimisión; nada más lejano a la cordura, a la sensatez, pero, sobre todo, a buscar que se consolide un proyecto de largo plazo, de por lo menos cuatro años y, por qué no, de ocho largos años.

También he escuchado a muchos opinar diciendo que Rafa no tiene experiencia para dirigir, situación que pasa por el desconocimiento e ignorancia de la trayectoria del gran jugador que fue uno de los mejores de su tiempo, así como de su paso por el FC Barcelona Athletic, donde resultó fundamental en el desarrollo de varios de los talentos que hoy brillan con el equipo grande catalán, sin duda que su trayectoria como entrenador aún es joven, pero de que tiene un inmenso bagaje transitando por el mejor futbol del planeta, no hay duda, en otras palabras, que tiene un colmillo que le arrastra, tanto en su trayectoria en los mejores equipos como en la propia selección.

Soy un convencido de que es una magnífica elección para dirigir al equipo nacional, ojalá se le den bien las cosas, que sus equipos adquieran una mística y sello para jugar bien al futbol. Me parece que ha formado un muy buen equipo de auxiliares, encabezados por otro gran representante del balompié mexicano en Europa, Andrés Guardado, un tipo serio y muy profesional, que también iniciaba su carrera como entrenador en las fuerzas inferiores del Real Betis Balompié, seguramente habrán de hacer una gran mancuerna que les permita generar muy buenos resultados.

Por lo pronto, y a pesar del horroroso tres a cero contra los odiosos gringos, me parece muy adecuado que estén buscando incluir a talentos jóvenes, que intenten encontrar soluciones en los veinteañeros, que son capaces de generar mucho futbol, de hacer que los delanteros tengan muchas oportunidades de anotar, pero, sobre todo, de buscar renovar a un grupo que, evidentemente, ya tenía algunos inamovibles un tanto anquilosados y que no ofrecen mucho más hacia el futuro de lo que ya han demostrado.

Mucha suerte a Rafa y vámonos despacio y con paciencia.

Como se dice de manera coloquial, mucha calma y nos amanecemos.

Al tiempo…