Resulta muy atractivo que los medios de comunicación, que habitualmente sólo dedican sus espacios al futbol, comiencen a voltear al ciclismo gracias a la inmensa trayectoria de Isaac del Toro Romero, a sus tan sólo 22 años. Me llegaba un meme que decía que ahora todos estamos en modo experto de ciclismo, una vez que el balompié ha dejado de tener un representativo en el Mundial.

En mi caso personal, y con mucho orgullo, puedo decir que el deporte del ciclismo ha sido parte muy importante de mi vida como deportista amateur en la especialidad de triatlón, por lo que, desde hace más de tres décadas, ha sido un deporte que, además de practicarlo, lo he seguido muy de cerca.

Para todos ha sido maravilloso seguir la trayectoria del jovencito de Ensenada, Baja California, emanado del equipo A.R. Monex, un proyecto maravilloso del cual me ocuparé en futuras colaboraciones. Francamente que nos ha dado una y otra vez una cantidad de éxitos a su tan corta carrera, lo que le ha llevado a ocupar el tercer lugar del ranking de la UCI, la unión ciclista internacional, algo francamente extraordinario.

Curiosamente, si usted observa la clasificación general del Tour de France después de la etapa del famoso ascenso al Tourmalet del miércoles, son exactamente los cuatro primeros del ranking de la UCI, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Isaac del Toro y Remco Evenepoel, los que ocupan esos sitios actualmente en el Tour.

¿Será mera coincidencia?

Me llama la atención escuchar a colegas que, supongo, no se han subido a una bicicleta desde su infancia, pero que predican con “mucho conocimiento” del ciclismo, de la gran vuelta francesa, del Torito y demás asuntos, y francamente que es una gran noticia la atracción que los éxitos del de Ensenada ha provocado, pero vale la pena señalar que es, prácticamente imposible, que nuestro compatriota gane esta edición, su papel es de gregario para Pogacar, que es, por mucho, el mejor del mundo en la actualidad. Tendría que suceder algo muy extraño para que el esloveno no se imponga, nuevamente, en ésta, la gran competencia del ciclismo.

Si acaso el próximo domingo 26 del presente mes Isaac logra mantenerse en el tercer lugar, es para, nuevamente, tomar banderas y lanzarnos al Ángel a celebrar, sería fantástico que sucediera, pero aún falta mucho recorrido, demasiados kilómetros.

No olvidemos que nuestra estrella del ciclismo apenas está en su primer Tour de France, que el mejor resultado que un compatriota ha logrado es el octavo lugar de Raúl Alcalá en 1989, así es que vamos con calma esperando lo mejor posible.