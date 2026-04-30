África debe convertir las metas climáticas en estrategias

Por Sunru Yong *y Saliem Fakir**

NAIROBI/CIUDAD DEL CABO.— El inmenso potencial de África en energías renovables y su crecimiento poblacional ofrecen una oportunidad infrecuente para generar un crecimiento resiliente y sostenible. La acción climática es una necesidad ambiental y una enorme oportunidad de desarrollo.

Muchos gobiernos africanos ya asumieron un liderazgo claro. Hasta ahora, 47 países presentaron la segunda ronda de sus planes de descarbonización (NDC) y 23 la tercera. Estas metas son cada vez más ambiciosas, con mayores reducciones de emisiones y mejores planes de adaptación. África está sentando las bases para una era de desarrollo verde. Los flujos de inversión reflejan esta ambición: en 2023, el continente recibió 15 mil mdd para energías renovables, más del doble que el año anterior. Aun así, persiste un déficit: África sólo ha recibido 11% de los 277 mil mddd anuales necesarios para cumplir sus objetivos a 2030.

Un problema central es que los planes van por delante de la creación de una cartera de inversiones concretas. La parte más difícil no es fijar objetivos, sino asegurar proyectos de mitigación donde emplear el capital. Muchos gobiernos convierten las NDC en “listas de deseos”, sin pensar en el potencial de inversión o en su aporte a la transformación económica. Presentar ideas sin proyectos financiables debilita la credibilidad gubernamental y provoca disputas internas cuando no hay alineación con la agenda de crecimiento. Los inversores describen estas NDC como aspiraciones sin claridad en prioridades e implementación.

Dado que las inversiones climáticas dependen de políticas y tardan en madurar, si los países no respaldan sus compromisos con estrategias financiables, cambios de políticas y señales regulatorias, se dificulta evaluar riesgos y rendimientos. Esto torna improbable la movilización de capital comercial, filantrópico o concesional, en especial ante el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales.

Los países africanos pueden resolver estas falencias con un enfoque práctico que convierta las NDC en planes ejecutables. Es necesario un vínculo explícito entre las oportunidades y las prioridades sectoriales. En vez de proyectos aislados, se deben promover iniciativas que contribuyan al desarrollo de competencias, cadenas de valor e infraestructuras fundamentales, alentando la inversión privada como complemento de fondos públicos.

Algunas oportunidades ya tienen atractivo comercial; otras demandan financiación mixta o cambios de políticas, y algunas dependerán de fondos filantrópicos. Para distinguir categorías y emparejar oportunidades con el tipo de financiación adecuado, se necesita un enfoque estructurado.

Con este objetivo, la African Climate Foundation y Dalberg Advisors desarrollaron el NDC Investment Planner (NIP), herramienta que ayuda a los gobiernos a evaluar el impacto de las soluciones de mitigación y adaptación. El NIP permite una evaluación sistemática según el potencial de inversión y la alineación con objetivos económicos. Así, los países pueden identificar áreas prioritarias para financiación comercial y otras que demanden financiación concesional.

Es decir, el NIP es una plataforma para crear carteras de proyectos listos para inversión. El objetivo es reforzar la coordinación ministerial y priorizar oportunidades creíbles para acelerar la transición verde. Esto permitirá a socios e instituciones de desarrollo armonizar la asistencia, mientras el sector privado podrá involucrarse antes, con puntos de ingreso claros y más confianza.

Ya sea mediante minirredes, energía solar, insumos agrícolas mejorados o fabricación ecológica, la transición climática de África puede impulsar el crecimiento y la resiliencia. Para convertir estas aspiraciones en realidades, África debe repensar el liderazgo climático. La cuestión no es solo fijar objetivos, sino convertirlos en estrategias que atraigan las inversiones necesarias para generar resultados reales.

*Socio de Dalberg Advisors.

**Fundador y director ejecutivo de la African Climate Foundation.

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