No hay fractura en el gabinete de seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a Estados Unidos de recurrir a tácticas de injerencia para generar divisiones dentro de su Gabinete de Seguridad mediante mensajes diferenciados, en los que algunos son reconocidos mientras otros son cuestionados o señalados. Aseguró, sin embargo, que los intentos por confrontar a los funcionarios han fracasado y, por el contrario, existe una gran coordinación entre ellos y las instituciones que representan.

La alusión podría estar encaminada hacia los titulares de la SSPC, Omar García Harfuch, y de la Defensa, general Ricardo Trevilla, de quienes se ha dicho en varias ocasiones que están confrontados y que existe entre ellos un distanciamiento, lo cual, como lo he venido diciendo en este mismo espacio, es mentira. Entre ellos existe un gran respeto que se traduce en acciones coordinadas y cuyos resultados los dio a conocer la presidenta Sheinbaum en su Segundo Informe: 59 mil 582 sujetos por delitos de alto impacto detenidos, entre ellos, líderes de los cárteles de Sinaloa y JNG, jefes de plaza y sicarios. Hace unos días, el Ejército y Seguridad Pública abatieron a Luis Enrique Barragán Chávez, El R5, líder del Cártel de Los Reyes. Semanas antes, detuvieron a Alfonso Fernández Magallón, La Quiringua, junto con varios de sus sicarios, además de haber desmantelado miles de laboratorios clandestinos y decomisado 31 mil 366 armas de fuego, así como 500 toneladas de droga, incluidas dos de fentanilo, y 5 millones 546 mil pastillas de esa misma sustancia.

La DEA ha reconocido públicamente a García Harfuch por su trabajo en materia de seguridad. Y, del otro lado, el general Ricardo Trevilla mantiene también una excelente relación institucional con Washington y el Comando Norte. Si ambos representan piezas fundamentales de la estrategia de seguridad, ¿dónde está la fractura? Quizá se halle en la FGR. Pues mientras la SSPC y Defensa actúan de forma distinta a la desaparecida estrategia de abrazos, no balazos, en la dependencia de Ernestina Godoy no existe la convicción para abrir siquiera una carpeta de investigación a políticos de Morena que están ligados con los cárteles. Tal es el caso de Rubén Rocha Moya y otros que se han quedado sin visa, como la gobernadora de BCS, Marina del Pilar, quse incluso acudió despreocupadamente al Informe de la Presidenta. Lo mismo que Américo Villarreal y Alfonso Durazo. Y qué decir de Adán Augusto López, que, según fuentes, ya tampoco puede entrar a EU porque le quitaron la visa y está siendo investigado por la DEA.

La FGR tampoco se ha atrevido a abrir una carpeta en contra de los hermanos López Beltrán, mencionados en el caso del huachicol fiscal que desfalcó al erario con 834 mil millones de pesos.

Lo que sí es un hecho es que en noviembre se celebrarán elecciones en EU y México suele convertirse en tema dentro del debate político de los candidatos de aquel país. En México, las elecciones intermedias están a la vuelta de la esquina y Morena no tiene garantizado conservar todo el poder que consiguió en 2024. En ese escenario, la bandera de la soberanía vuelve a ser útil. Quizá ahora toca el turno de que Palacio Nacional quiera utilizar a EU.

* En Zacatecas, la violencia ya es narcoterrorismo. En menos de una semana registró tres ataques con explosivos: el 27 de agosto, en Tabasco; el 29, una motocicleta bomba en Villa García, y ahora un carro bomba en Ojocaliente, como ocurrió el año pasado, en la feria estatal.

* Se les puede venir la noche a los López Beltrán en torno al huachicol fiscal. La Presidenta admitió que se investiga a Amílcar Olán, amigo y socio de Andy. Se busca al exsecretario de Marina para que declare. Ya lo hicieron sus sobrinos políticos y EU también investiga el caso y cuenta con demasiada información. ¿Hasta dónde llegarán las indagatorias? En esta trama han sido ejecutados 11 testigos.

DE IMAGINARIA

El Ejército mexicano se reportó listo para participar en el tradicional desfile del 16 de septiembre.

* En emotiva ceremonia, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el general Ricardo Trevilla y el almirante Raymundo Pedro Morales, se celebró el 50 Aniversario del H. Colegio Militar.

* La Defensa reconoció la disciplina, preparación, esfuerzo y constancia de mil 749 oficiales del Ejército, FAM y GN, quienes alcanzaron una jerarquía superior en los procesos de promoción y reclasificación 2026.