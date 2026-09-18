Fuerzas Armadas defienden soberanía

Mientras México celebraba el 216 aniversario de su Independencia, Donald Trump hacía público un mensaje en el que pedía al gobierno de Claudia Sheinbaum, más acciones contra los cárteles y narcopolíticos.

El mandatario reconoció que el gobierno mexicano ha incautado mayores volúmenes de droga, desmantelado laboratorios clandestinos y desplegado más militares y elementos de la Guardia Nacional en la frontera. Incluso destacó la cooperación bilateral que, dijo, ha permitido eliminar a algunos de los jefes de cárteles más notorios del mundo, como Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho.

Pero, a la par del reconocimiento, vino la presión. “México debe tomar medidas adicionales contra los cárteles que controlan amplias zonas del territorio nacional”. Pidió mayores inspecciones en los puertos de entrada y mayores inversiones en las fuerzas de seguridad.

El señalamiento más estruendoso y a la vez, una exigencia, fue exponer, arrestar y enjuiciar a los funcionarios públicos corruptos que han ayudado a los cárteles y, con ello, traicionado la seguridad y la soberanía de México. El caso más visible, es el de Rubén Rocha Moya. Esta exigencia dejó entrever que Washington no enviará más mensajes y que podría actuar de un momento a otro, sustrayendo a los narcopolíticos que están en su lista, sin descartar una intervención militar.

En política nada es casual, Ejército y Marina enviaron un mensaje inequívoco de unidad, lealtad y defensa de la soberanía nacional. Al igual que en la Gesta Heroica del 13 de septiembre, cerraron filas con la presidenta Sheinbaum como Comandanta Suprema, más allá de que, en lo jurídico, los políticos mexicanos corruptos tengan que afrontar señalamientos, investigaciones o posibles extradiciones.

El general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, afirmó que la verdadera fortaleza de México está en su gente y en sus FA, así como en el valor, la entrega y el espíritu de unidad de los mexicanos. Reivindicó también la confianza histórica del pueblo en el Ejército para enfrentar los retos del país bajo la conducción de su Comandanta Suprema.

Mientras tanto, el almirante Raymundo Pedro Morales hizo lo propio. Refrendó la lealtad de los marinos al pueblo de México y el compromiso de defender la soberanía desde los mares. El desfile de las FA no fue el mismo de siempre.

* Ningún jefe militar está obligado a obedecer a un narcogobierno, como el de Sinaloa. ¿A qué viene este comentario? Resulta que, en una reunión de trabajo de los altos mandos de la 3.ª Región Militar y la IX Zona Militar con la gobernadora Graciela Domínguez y la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios, responsabilizaron a las FA de la ola de violencia e inseguridad que se vive en la entidad.

Los generales Alejandro Vargas González y Julio César Islas Sánchez respondieron a cada acusación e hicieron énfasis en que la administración civil es la verdadera responsable del desastre que se vive, porque protege de forma descarada a los criminales. Con dignidad, los mandos abandonaron la reunión.

La gobernante provisional contactó a la presidenta Claudia Sheinbaum y, tras narrar la historia a su modo, demandó el cese de los altos mandos. La respuesta fue que se efectuarían a la brevedad las sustituciones, junto con el jefe de la Guardia Nacional.

En Sinaloa siguen dando órdenes Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza. Es el narcotráfico el que gobierna y quiere a un Ejército mexicano sumiso y cómplice, lo que es inaceptable y así lo demostraron los altos mandos en Sinaloa.

* Pese a que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, diga que no existe una orden de aprehensión contra Andy López y Amílcar Olán por los señalamientos que los vinculan con el huachicol, en EU sí hay una investigación. Fuentes de ese país afirman que Olán se habría ofrecido a cooperar con la justicia de EU, luego de que le fueran detectadas varias cuentas en Luxemburgo y Suiza.

La investigación alcanza, además de los sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, al general retirado Audomaro Martínez, al senador de Morena Adán Augusto López y al gobernador Rubén Rocha, entre otros. A esto se suma la información que entregó a EU, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

DE IMAGINARIA

A Donald Trump se le está complicando la elección por su derrota frente a Irán y, en su lugar, ofrecería la cabeza de Andrés Manuel López Obrador.