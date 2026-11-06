Se fortalece relación entre gobierno de Sinaloa, Ejército y GN

Más de dos años después de la sustracción y entrega de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos, Sinaloa sigue atrapado en una guerra que enfrenta a las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos y La Mayiza. Una disputa que ha exhibido la debilidad del gobierno estatal, incapacidad para recuperar el control territorial y la creciente dependencia de las Fuerzas Armadas para contener la violencia que parece no tener fin.

En mayo pasado había 13 mil 300 elementos del Ejército mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional desplegados en la entidad, 2 mil 732 pertenecían a Fuerzas Especiales. La violencia obligó a reforzar nuevamente el dispositivo de seguridad. En septiembre llegaron otros mil 600 elementos del Ejército, mil efectivos de Marina y 836 de la SSPC. Para finales de ese mes, la fuerza federal superaba los 20 mil elementos.

Un despliegue extraordinario que evidencia el desafío de enfrentar a una organización criminal que, pese a la captura de algunos de sus principales operadores, conserva capacidad de fuego, recursos financieros y control territorial.

Aunque no hay estadísticas sobre el número de operaciones desde el inicio de esta guerra, el esfuerzo militar es permanente: seis sectores operativos, patrullajes, filtros carreteros, inteligencia, cateos, destrucción de narcolaboratorios y captura de objetivos prioritarios.

El balance federal entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 da cuenta de la intensidad de las operaciones: cerca de 3 mil detenidos, más de 70 toneladas de droga aseguradas, alrededor de 2 mil laboratorios clandestinos desmantelados y miles de armas de fuego decomisadas. Son resultados importantes.

El costo humano ha sido brutal. Un recuento periodístico publicado en septiembre de este año contabilizó 3 mil 821 homicidios dolosos y 4 mil 406 personas desaparecidas desde el comienzo de la crisis. Detrás de esas cifras hay empresarios, ganaderos, comerciantes, trabajadores, funcionarios y familias enteras que han visto trastocada su vida por una violencia que no distingue entre objetivos criminales y población civil.

Es cierto que la presencia del Ejército, la Marina, la GN y la SSPC ha contribuido a contener e inhibir algunas expresiones de violencia. Pero una cosa es evitar que la confrontación alcance dimensiones aún mayores y otra muy distinta recuperar la paz. En Sinaloa todavía falta mucho camino por recorrer. La guerra entre Los Chapitos y La Mayiza no está, ni por asomo, próxima a terminar. Por el contrario, la disputa podría provocar una transformación profunda en la estructura de liderazgo del Cártel de Sinaloa, con consecuencias para sus alianzas, sus territorios y sus rivalidades con otras organizaciones criminales.

En tal sentido, la gobernadora Graciela Domínguez ya comprendió la importancia de mantener una buena relación con el Ejército mexicano, Marina y GN.

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa, ha mantenido una actitud abierta, institucional y de absoluta disposición al diálogo con la gobernadora de Sinaloa. Ha procurado construir una interlocución cercana y permanente, ofreciéndole todo el respaldo del Ejército y GN para enfrentar la compleja situación de seguridad que atraviesa la entidad. La mandataria, a su vez, ha correspondido a esa disposición y ha aceptado el apoyo del alto mando militar.

La comunicación entre ambos es fluida y constructiva, lo que ha fortalecido la coordinación entre el gobierno estatal y el Gabinete de Seguridad federal. El general Trevilla ha privilegiado el entendimiento y el trabajo conjunto, consciente de que recuperar la gobernabilidad de Sinaloa exige voluntad política y una estrategia compartida. El respaldo militar ha tenido un alto costo: 17 elementos fallecidos y 107 heridos en 277 agresiones, según la Defensa.

DE IMAGINARIA

Edgar Aarón “N” alias El General, fundador y líder del Cártel Nuevo Imperio, fue abatido por elementos de la SSPC, luego de ser agredidos a balazos cuando intentaban cumplimentar una orden de aprehensión. El presunto líder criminal fue identificado como autor intelectual del asesinato de Milton Morales Figueroa, integrante del círculo cercano de Omar García Harfuch, ocurrido en Coacalco, el 21 de julio de 2024.

También era investigado por despojo, extorsión, secuestro, homicidio, lavado de dinero, robo de combustible y narcotráfico con operaciones hacia EU y Canadá. “No olvidamos a Milton”, expresó Omar García Harfuch tras confirmarse la muerte de El General.