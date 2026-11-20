La muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, el pasado 15 de noviembre, cierra uno de los capítulos más significativos en la historia del narcotráfico en México. El llamado Jefe de Jefes, fundador del Cártel de Guadalajara, murió después de ser trasladado del penal de Puente Grande a un hospital. Su fallecimiento permite recordar cómo comenzó a transformarse la lucha contra las organizaciones criminales y el papel que ha desempeñado el Ejército mexicano.

En los años 80, el narcotráfico tenía una estructura distinta a la que conocemos actualmente. Aquí radica el cambio: en la naturaleza del enemigo y, con ella, en las exigencias operativas para los militares.

Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, construyeron un imperio mediante rutas de trasiego, plantíos de marihuana, tráfico de cocaína y redes de protección política y policial.

No obstante, el Cártel evitaba cualquier enfrentamiento con el Ejército, pero hubo un momento en que esa estructura quedó expuesta y obligó a operativos militares.

Una de las más recordadas fue la del rancho El Búfalo, en Chihuahua, después de un comentario del entonces embajador de Estados Unidos, John Gavin, al gobernador Óscar Ornelas: “Desde la ventanilla del avión Chihuahua se ve muy verde, señor gobernador”. Se refería a los plantíos de marihuana de Rafael Caro Quintero en esa entidad.

El 6 de noviembre de 1984, 450 elementos del Ejército, apoyados por helicópteros, participaron en la Operación Pacífico. Fueron destruidas más de 8 mil toneladas de marihuana, con un valor de mercado superior a los 300 millones de dólares, además de la detención de cerca de 10 mil campesinos.

Tres meses después, el agente de la DEA, Kiki Camarena, y el piloto Alfredo Zavala fueron secuestrados y asesinados por haber revelado la ubicación del plantío. El Ejército mexicano volvió a intervenir en abril de 1985 para detener en Puerto Vallarta a Ernesto Fonseca. El 8 de abril de 1989, Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido en Guadalajara.

La diferencia entre aquel narcotráfico y el actual explica por qué las operaciones militares han tenido que evolucionar. No basta con destruir sembradíos o decomisar cargamentos; se requiere inteligencia para localizar objetivos prioritarios, desarticular células, intervenir centros de producción y enfrentar organizaciones que cuentan con alta tecnología.

Con los abrazos, no balazos de López Obrador hubo una pausa, pero con Claudia Sheinbaum se ha producido un cambio significativo. Su administración ha colocado en un lugar central la inteligencia, la investigación y la coordinación entre el Ejército mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los resultados oficiales dan cuenta de ese trabajo. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, el Gabinete de Seguridad reportó 70 mil 500 detenidos por delitos de alto impacto, 36 mil 300 armas aseguradas, 569 toneladas de droga decomisadas y 2 mil 792 laboratorios clandestinos desmantelados.

Y en lo que va de noviembre, han sido detenidos o abatidos más de una docena de objetivos criminales. Estas intervenciones muestran el alcance de las acciones de las FA contra mandos, redes logísticas y capacidades de fuego.

El propio secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, ha señalado que el fortalecimiento de los equipos de inteligencia e investigación ha sido determinante. La colaboración con la SSPC, la Marina y la Fiscalía General de la República completa ese esquema.

La historia de El Búfalo demuestra que el Ejército mexicano no comenzó ayer su participación en el combate al narcotráfico. Siempre ha estado presente.

* El primer narcobloqueo en la CDMX ocurrió el pasado martes, en Santa Fe y Constituyentes. Fue organizado por familiares de Lenin Canchola, detenido en 2022 y preso en el penal de Nayarit. Exigían su libertad.

DE IMAGINARIA

El Ejército mexicano se reportó listo para participar hoy en el desfile cívico-militar, conmemorativo del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Participarán cerca de 3 mil elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, además de contingentes civiles y representaciones históricas.