Defensa, GN y SPC; inteligencia contra crimen organizado

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, y Omar García Harfuch, titular de la SSPC, firmaron el pasado 20 de octubre un convenio para conectar los sistemas de la Guardia Nacional con la Plataforma Central de Inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

¿Para qué? Para compartir información estratégica, identificar estructuras criminales y mejorar la capacidad del Estado con el fin de anticipar amenazas y actuar contra los cárteles del narcotráfico.

Porque el problema no es sólo cuántos soldados, marinos o guardias nacionales están en las calles, sino saber contra quién van, dónde operan, quién los protege, cómo se financian y qué redes les permiten seguir funcionando.

Detener o neutralizar a un delincuente no significa desmantelar una organización criminal. Se puede capturar a un sicario, a un jefe de plaza o a un operador financiero y, aun así, dejar intacta la estructura que los sostiene. Para golpearla de verdad, hay que reconstruir sus conexiones, identificar a sus mandos y seguir el rastro de sus recursos financieros.

Ésa es la importancia de conectar los sistemas de la Guardia Nacional con la plataforma del CNI. La información que hoy puede estar dispersa entre distintas dependencias podrá relacionarse y analizarse para encontrar vínculos que, por separado, pasarían inadvertidos.

La Guardia Nacional y el Ejército aportan presencia territorial y capacidad operativa. El CNI integra y analiza información, en tanto que la SSPC coordina tareas de seguridad e investigación dentro de sus atribuciones.

El convenio contempla, además, capacitación, homologación de sistemas y un grupo coordinador para revisar avances. También establece obligaciones de confidencialidad, ciberseguridad y protección de datos.

La tecnología puede ayudar, pero no sustituye el trabajo de inteligencia ni garantiza resultados por sí misma. Se necesita información confiable, analistas preparados y datos corroborados que puedan convertirse en investigaciones sustentadas ante las autoridades judiciales.

Hay otro elemento que no debe perderse de vista: la relación con Estados Unidos. Durante el operativo de febrero contra El Mencho, el gobierno mexicano reconoció haber recibido información complementaria de autoridades estadunidenses, además de la inteligencia generada por el Ejército mexicano, que tuvo bajo su responsabilidad el operativo.

El episodio muestra la importancia del intercambio de inteligencia frente a organizaciones que operan a ambos lados de la frontera. Pero también plantea una cuestión estratégica: ¿hasta dónde puede llegar la cooperación con EU si México no desarrolla y fortalece sus propias capacidades de inteligencia?

Recibir información de Washington puede ser útil, pero depender permanentemente de ella es otra cosa. México requiere tener la capacidad de recibir datos, contrastarlos con fuentes propias, verificar su pertinencia y decidir conforme a la ley mexicana.

Por eso, la relevancia del convenio entre la Defensa y la SSPC. Ahora lo importante será saber si permite fortalecer investigaciones, desarticular redes criminales y reducir la violencia.

* En cuestión de días, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, pasó de confrontar al gobierno federal a alinearse con la 4T. Los rumores sobre una posible embajada a cambio de entregar al estado y a su exfiscal, César Jáuregui, señalado de permitir la participación de dos agentes de la CIA en el desmantelamiento del narcolaboratorio de El Pinal, ya generan desconfianza en el PAN y la alejan de la posibilidad de convertirse en presidenciable.

Maru sostuvo que nadie está por encima de la ley, por lo que condenó a su excolaborador a enfrentar dos procesos, incluido el de presunta traición a la patria. Hay regocijo en la 4T. Mientras tanto, la FGR sigue haciéndose de la vista gorda con fiscales de gobiernos morenistas ligados al narcotráfico; ahí están los casos de Sinaloa y Morelos.

DE IMAGINARIA

El próximo 29 de octubre se llevará a cabo la 16ª Cumbre de Seguridad, organizada por Ciro Di Constanzo y César Reyes. El tema principal será la ciberseguridad. El evento tendrá lugar en una conocida torre de Reforma, en el piso 51.