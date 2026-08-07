Ayotzinapa, una herida que no se cierra. No fue el Ejército

A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y ante el fracaso de dos administraciones para llegar a la verdad, el gobierno de Claudia Sheinbaum pretende abrir una nueva línea de investigación que involucra al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien fue detenido ayer. Presuntamente, ordenó la desaparición de los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, para ocultar información relacionada con el destino de los estudiantes y la actuación de las corporaciones involucradas.

Dichos videos contendrían el registro del bloqueo al autobús Estrella de Oro 1531, en el que presuntamente se trasladaba droga de Guerreros Unidos, cuyos integrantes confundieron a los estudiantes con miembros de grupos rivales. Las cámaras habrían captado a los agresores, el traslado de los estudiantes en patrullas y su entrega a los criminales.

Aguirre tuvo acceso a los primeros reportes de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 y, antes de que la PGR, encabezada por Jesús Murillo Karam diera a conocer la llamada verdad histórica, publicó el libro autobiográfico La otra verdad, en el que narra lo ocurrido en Ayotzinapa. En los capítulos dedicados al caso, Aguirre reconoce que el Ejército estuvo presente en Iguala, pero sostiene que sólo participó en labores institucionales de seguridad y coordinación posteriores a los ataques, como confirmó la CNDH. En su narrativa, el exmandatario insiste en que no hubo una intervención directa del Ejército y que la responsabilidad recaía en el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca; las policías de Iguala y Cocula, y el grupo criminal Guerreros Unidos.

* Cada vez más, EU estrecha el cerco contra los cárteles mexicanos. El Departamento de Justicia acusó a cinco líderes del CJNG, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que EU está decidido a desmantelarlo e ir contra funcionarios y políticos mexicanos que brindan protección al crimen. Estos mensajes no deben ser desestimados, sobre todo cuando el año pasado el Comando Norte realizó el ejercicio TITUS Wargame 2025, que simuló el despliegue de Fuerzas Especiales, “Boinas Verdes”, para combatir a los cárteles en México. El escenario contempló, además, asesorar y fortalecer a las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército y de la Marina. A ello le suma el Escudo de las Américas, con la Operación Lanza del Sur, mediante la cual EU amplía su estrategia militar y de seguridad para combatir el narcotráfico transnacional en 18 países de AL.

* El huachicol fiscal, que en teoría combate la FGR y que llevó a prisión a Ernesto Ruffo, no tiene nada que ver con las investigaciones que realizan las fiscalías de Chicago, Nueva York y San Antonio, en EU. En sus expedientes figuran nombres de políticos mexicanos y empresarios de aquel país. Se habla de al menos dos gobernadores, exsecretarios de Estado, legisladores, los hijos del expresidente López Obrador y del propio exmandatario.

* Si la FGR no ha querido proceder en contra del senador de Morena, Adán Augusto López, la Corte del Distrito Sur de NY sí lo hará. Se dio a conocer que giró una orden de aprehensión contra el legislador, presuntamente por delincuencia organizada, tráfico de drogas y armas, lavado de dinero y cohecho. El problema es que la orden no es internacional y sólo procederá si pisa EU.

* La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, afirmó recibir amenazas por escrito. Además, la FGR reactivará el expediente que la acusa de traición a la patria por desmantelar un narcolaboratorio donde estuvieron presentes dos agentes de la CIA. En contraste, la gobernadora de BC, Marina del Pilar, que buscó ser informante de una agencia de EU, elemento para una acusación por traición a la patria, goza de protección de Morena y del gobierno federal.

DE IMAGINARIA

Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, general ordenó el traslado inmediato de 1,557 elementos del Ejército para reforzar la seguridad en Michoacán ante una mayor presencia de los cárteles. La crisis de seguridad hizo que EU suspendiera la compra de aguacate, afectando a miles de productores.