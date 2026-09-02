La mano que tumbó la cuna

Una semana completa y no da la cara la senadora con licencia. ¿Creerá que es invisible en el peor momento? La designación de la “Coordinación de la Defensa de la 4T” en Chihuahua es una bomba que ya le estalló en la cara a la joven morenista.

La cancelación de la visa de Andrea Chávez es la comidilla en trascendidos, redes y medios nacionales, mientras calla “como momia” (diría su “mesías”). Y Cruz Pérez Cuéllar, su contrincante, “la leyó de volada”. Con “colmillo” político se tomó la foto del otro lado con Roberto Lazzeri, el recién estrenado embajador de México en Washington.

Cruz presumió que sí tiene visa desde San Antonio, Texas, aprovechando la ola nacional que ahoga a Andrea. Cruz “la vio en el suelo” y le pasó encima el tren maya. Suena imposible que alguien gobierne un estado fronterizo sin visa.

Ciudad Juárez, con la frontera más grande de México y una de las más extensas del mundo, es de altos vuelos diplomáticos. El misil le llegó a Andrea Chávez directo de Washington. Lógico, ya que pertenece al grupo de Adán Augusto López, “hermano” de Andrés Manuel López Obrador, pero además ex-jefe del líder de La Barredora en Tabasco, Hernán Bermúdez.

Adán Augusto habría perdido su visa el pasado mes de julio. Con ello, el retiro de Chávez fue automático. Su campaña adelantada a principios de 2025 fue financiada por proveedores consentidos de Adán, ligados a La Barredora, cosas que “del otro lado” se toman muy en serio. El Congreso estadunidense catalogó a los cárteles mexicanos como terroristas y solicitó detener al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cosa que el gobierno mexicano no ha cumplido.

El “veto gringo” a Andrea le llegó sin escalas. Es evidente que Estados Unidos no la quiere de candidata al gobierno del estado ni tampoco de aspirante a la alcaldía de Juárez. ¿Ocupa más pruebas? Hay “mano gringa”. Y le sacudió la cuna —recién estrenada— a la senadora.

NUEVO LEÓN Y SU IMPORTANCIA ECONÓMICA…

Frente a los nuevos retos que hoy enfrenta el comercio y la economía internacional, el estado de Nuevo León debe mantener su posición estratégica y no ser víctima de los tiempos políticos por los que atraviesa el país. Por ello, ideas y sangre nuevas deben ser tomadas en cuenta por los electores para no perder el dinamismo económico que lo caracteriza. De entre las opciones políticas que existen hoy destaca la que representa Jesús Elizondo, un joven político de Guadalupe, Nuevo León, quien a sus casi 29 años aspira a ser coordinador de los Comités de Defensa de la 4T en su estado, tras desempeñarse como diputado local.

Economista por la Universidad de Monterrey, una maestría en Ciencia y Seguridad Nacional en King´s College London y otra en Asuntos Públicos Internacionales por la Universidad de Hong Kong, Elizondo Salazar hace un llamado a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer frente a la “palanca más eficaz y más ruidosa” que ha encontrado Estados Unidos para negociar con México en el marco del tratado comercial: “No es un cierre de frontera, que cuesta miles de millones a sus propias empresas. Es un sello, un pasaporte; una visa que se retira sin explicación, una investigación que se filtra sin expediente. Instrumentos que no pasan por su Congreso, no cuestan un dólar y aprietan directo a la cúpula política de mi país”.

No hay que olvidar que uno de cada cuatro pesos que genera la economía mexicana se produce en Nuevo León, que exporta más de 14 mil millones de dólares en un solo trimestre. Jesús Elizondo advierte que la revisión del tratado comercial entre Estados Unidos, Canada y México de la que dependen esas cifras y millones de empleos ya está en la mesa. “Llegar a esa negociación con rehenes es llegar a perder”, sentencia Elizondo.