¿Qué poderes se alteran realmente cuando se detiene a un capo? La captura de Fausto Isidro Meza Flores —alias El Chapo Isidro— constituye, sin duda, un logro del Estado mexicano: someter a la justicia a quien durante años la eludió mientras devastaba comunidades tiene un valor político propio. Queda por establecer, sin embargo, cuánto de la autoridad que ejercía dependía de su persona y cuánto reside en las redes económicas, políticas y territoriales que hicieron posible su ascenso. De esa distinción depende el juicio que, más allá del éxito del operativo, pueda formularse sobre lo conseguido en Guasave.

Max Weber entendía el poder como la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia. En Guasave, ese poder se hizo visible en los hombres que salieron armados a enfrentar al Ejército, como antes en otros episodios en Sinaloa y en varias entidades del país. Pero lo padeció también quien, sin ver a un solo agresor, no pudo volver a casa porque alguien decidió cerrar una carretera. Para esa persona, la pregunta de quién manda en el territorio tiene una respuesta inmediata; y la cuestión política decisiva es qué autoridad regirá de facto su vida cuando las fuerzas federales den por concluido el despliegue. Ahí se mide si el Estado recupera el monopolio legítimo de la violencia o sólo lo ejerce por temporadas.

La magnitud de la respuesta armada obliga a mirar también los años previos. En Guasave quedó a la vista un poder de fuego —armas de alto calibre, vehículos blindados y artillados, y explosivos— que no se improvisa. Para disponer de él una sola noche hubo que comprarlo, trasladarlo, resguardarlo y sostener a personas entrenadas para emplearlo. ¿Quién financió todo ello? ¿Qué supieron, en el ámbito de sus competencias, las autoridades obligadas a impedirlo? Es indispensable investigar omisiones y complicidades, y distinguir el silencio de una comunidad amenazada del silencio de quien, teniendo el deber y los medios para intervenir, eligió abstenerse.

La misma dificultad aparece al preguntar adónde volvieron quienes participaron en los enfrentamientos y eludieron la detención, quién podría convocarlos de nuevo y en virtud de qué vínculo acudirían. La lealtad personal al jefe puede extinguirse con su caída; una fuente de ingresos, una amenaza contra la familia o la protección de un funcionario le sobreviven. La experiencia mexicana —de la fractura de los Beltrán Leyva a la guerra interna del Cártel de Sinaloa desde 2024— muestra que la detención de un líder suele detonar disputas sucesorias e incursiones de rivales, con una violencia que desborda el territorio donde comenzó.

¿Cuántas personas trabajan para el crimen organizado en México? Prieto-Curiel, Campedelli y Hope estimaron que los cárteles reunían entre 160 y 185 mil integrantes en 2022. Su hallazgo más inquietante concierne al reclutamiento, cuyos alcances y consecuencias ha documentado recientemente con mayor amplitud Elena Azaola: una organización puede sufrir numerosas bajas y detenciones y conservar su fuerza si incorpora nuevos integrantes al mismo ritmo; según aquel cálculo, unas 350 personas por semana. De ahí que la pregunta decisiva sea en qué momento y bajo qué circunstancias un adolescente queda al alcance de quienes lo reclutan.

¿Hacia dónde va, entonces, la guerra contra el crimen organizado? El primer balance oficial de Guasave registró cuatro militares y siete presuntos agresores muertos. Se ignora cuántas vidas más costará y cuánto tiempo llevará desarticular a grupos con semejante poder.

Por ello, el país tiene derecho a saber qué resultados permitirían hablar de un avance duradero del Estado, y no sólo de un golpe espectacular; entre ellos tendrían que figurar el esclarecimiento del origen de los recursos, la sanción a quienes brindaron protección y la disminución sostenida del reclutamiento. Porque lo que está en juego, al final, es que cada persona recupere la libertad de decidir sobre su propia vida sin calcular, cada día, qué le permite hacer la voluntad arbitraria e ilegal de un hombre armado.