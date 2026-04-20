La crisis institucional del Estado mexicano

El sistema institucional mexicano enfrenta una tensión persistente entre su arquitectura normativa y su capacidad efectiva de operación. Las reglas constitucionales, legales y reglamentarias configuran un entramado complejo que, en el papel, ordena la acción pública. Sin embargo, en la práctica, ese entramado funciona de manera irregular: las instituciones no siempre logran producir los resultados que su diseño promete.

Durante los últimos años, esta distancia entre norma y funcionamiento se ha ampliado bajo principios de austeridad que han modificado de manera significativa el campo de acción estatal. La reducción del gasto público, la eliminación de estructuras administrativas y la contención de plazas han tenido severos efectos en las capacidades institucionales.

Los efectos de esta fragilidad institucional se muestran en casos recientes, como el de los derrames petroleros, evidenciando fallas graves en los sistemas de monitoreo, reporte y control interno en Pemex; lo que revela una ruptura en los circuitos institucionales de comunicación y responsabilidad. Este tipo de eventos remiten a un debilitamiento estructural de las capacidades organizacionales y de los mecanismos de rendición de cuentas. El sistema de justicia ofrece otro ejemplo particularmente elocuente. La reforma judicial reciente se inscribe en un entorno donde los problemas de acceso, eficiencia e independencia ya eran significativos. No obstante, el rediseño normativo no ha venido acompañado de un fortalecimiento proporcional de las capacidades institucionales.

Para que un Estado social de derecho sea funcional, es indispensable la consolidación de instituciones mediante mecanismos estables de profesionalización, evaluación y promoción. Sin embargo, la tendencia observada en prácticamente todo el sector público apunta hacia esquemas volátiles, donde los criterios técnicos no son determinantes. Esta situación afecta la continuidad de políticas, debilita el aprendizaje organizacional y reduce la capacidad de respuesta frente a problemas complejos. Esta misma lógica se observa en otros ámbitos de la acción pública. Estrategias como la denominada “infodemia” muestran los límites de políticas construidas más desde la lógica política que desde una arquitectura institucional sólida. Lejos de fortalecer la comunicación pública basada en evidencia, han contribuido a erosionar la confianza en la información oficial, debilitando un componente esencial de la gobernanza contemporánea.

Una dinámica similar puede observarse en los órganos constitucionalmente autónomos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue concebida como un contrapeso institucional capaz de supervisar la actuación del Estado. Su eficacia depende, sobre todas las cosas, de su autonomía y de la solidez técnica de sus recomendaciones. No obstante, esas capacidades se erosionaron aceleradamente en los últimos años, llevando a una crisis de credibilidad institucional que será difícil revertir en el corto plazo.

En términos próximos a Joan Subirats, podría decirse que las instituciones no son sólo estructuras formales, sino espacios de interacción donde se articulan recursos, actores y reglas. Cuando alguno de estos componentes se debilita, el conjunto pierde coherencia. En México, la combinación de austeridad, fragilidad en los procesos de profesionalización y tensiones en la autonomía institucional ha producido un escenario en el que las organizaciones públicas enfrentan crecientes dificultades para cumplir sus funciones y mandatos, tanto constitucionales como legales. Y la cuestión es tanto orgánica como funcional. El resultado es un sistema que mantiene su complejidad normativa, pero cuya capacidad de implementación es desigual. Para revertir esta situación es importante reconocer que los cambios institucionales requieren tiempo, consistencia y, sobre todo, inversión en capacidades y recursos. Ello implica fortalecer el servicio público, garantizar condiciones laborales adecuadas y establecer mecanismos claros de evaluación y rendición de cuentas. Supone cuidar los procesos de designación y permanencia en los cargos, de modo que la competencia técnica y la independencia operativa sean sus criterios centrales.

En esa lógica, el Estado debe ser capaz de una reforma permanente y gradual de sus instituciones, garantizando su permanencia y perfeccionamiento en el tiempo. De lo contrario, el Estado seguirá operando en la paradoja de ser jurídicamente robusto, por ejemplo, en el ámbito de los derechos humanos, pero funcionalmente incapaz de responder a la arquitectura constitucional que le rige.