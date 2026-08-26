Año dos de seis

Hace poco se cumplieron dos años de esa noche histórica en la que Guadalupe Taddei, presidenta del INE, anunció la victoria de Claudia Sheinbaum Pardo en las urnas. La próxima semana, la primera Presidenta de México rinde su segundo informe de gobierno al pueblo de México.

Como se podía advertir después de sus seis años gobernando una de las entidades más complejas de México y como buena científica, Sheinbaum es una política meticulosa. En una conferencia mañanera bien puede explicar a detalle el funcionamiento de un proyecto de infraestructura hidráulica, así como dar una clase de historia minutos después.

El 15 de marzo de 2024, mientras se encontraba en un evento de campaña en Calkiní, Campeche, la entonces candidata declaró que quería ser recordada como la presidenta de la educación pública. Dos años después, se eliminó el examen del Comipems para entrar a la preparatoria y para este ciclo escolar, 74% de las y los estudiantes entraron al plantel de su elección. Su famosa frase —que se hizo canción— más preparatorias que queden cerca de la casa, que saliendo de la secundaria vayan directo a la preparatoria, se hizo realidad.

Hoy casi 15 millones de niñas y niños de primaria y secundaria reciben la Beca Universal Rita Cetina; 4.2 millones reciben la Beca Benito Juárez y 260 mil jóvenes de preparatoria son beneficiarios de la Beca Gertrudis Bocanegra en Michoacán, Chiapas, Campeche Sonora y Zacatecas. Además, se prevé que para el final del sexenio haya 400 mil nuevos lugares para educación media superior y una decena de nuevos planteles de la Universidad Rosario Castellanos.

El balance de su gestión es favorable. En materia de seguridad se aprecian los avances más significativos con la reducción de 46% de los homicidios dolosos en el país. Este dato guarda relación con los resultados de la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, que muestran que la percepción nacional de inseguridad alcanzó el punto más bajo de lo que va de la administración de Sheinbaum. A la fecha, Omar García Harfuch, secretario de SPC federal, ha reportado la detención de más de 59 mil generadores de violencia procesados por delitos de alto impacto; así como el aseguramiento de casi 500 toneladas de droga, incluidas 5 millones de pastillas de fentanilo.

Justamente ayer, la Secretaría de Economía reportó que la Inversión Extranjera Directa alcanzó un máximo histórico con 34 mil 968 millones de dólares al cierre del primer semestre del año y el tipo de cambio, al momento de escribir este texto, es de 16.94 pesos por dólar. La convulsa relación con el vecino del norte se ha sorteado con diligencia y responsabilidad, poniendo por delante la cooperación y sobre todo la soberanía.

Ser servidora o servidor público demanda trascender la mera gestión administrativa para asumir una responsabilidad frente al pueblo y frente a la historia. Más allá de la solidez de las cifras, el verdadero motor detrás de estos resultados radica en entender el poder como una herramienta para transformar para bien las condiciones de vida de todas y todos. La presidenta Sheinbaum lo sabe bien. Su gestión es ejemplo de que poniendo el bienestar de la gente en el centro de cada decisión de gobierno y combinando la técnica con la vocación de servicio, se puede alcanzar la prosperidad que tanto anheló el país por décadas.

Se termina el año dos de seis con mucho por hacer, pero con grandes resultados; con un país menos desigual, donde la riqueza se distribuye, donde las y los jóvenes pueden estudiar, donde el desarrollo económico ya no es sinónimo de privilegio para unos y miseria para otros, donde origen ya no significa necesariamente destino porque la elección de un proyecto de vida es cada vez más libre y con menos condicionantes.

Que los siguientes cuatro años marchen tan bien como los primeros, y que quienes vengan después no se olviden de que la única forma de gobernar es con vocación de servicio y profundo amor al pueblo.