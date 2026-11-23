La noche del viernes 20 de noviembre, fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional detuvieron en Guasave a Fausto Isidro Meza Flores, a quien el mundo criminal conoce como El Chapo Isidro, en un operativo que dejó siete agresores y cuatro soldados muertos y que fue seguido por quemas de vehículos y bloqueos en cinco municipios del norte de Sinaloa. Desde entonces, buena parte de los análisis que circulan se han detenido en su biografía, que en efecto lo amerita, porque Meza Flores entró al narcotráfico en 1996, fue hombre de confianza de Alfredo Beltrán Leyva, permaneció con esa organización cuando rompió con Joaquín Guzmán en 2008 y a lo largo de tres décadas construyó una fuerza propia que pasó por Los Mazatlecos hasta consolidarse como el Cártel de Guasave. A esa trayectoria se suma su papel en la guerra que desde septiembre de 2024 enfrenta a Los Chapitos con La Mayiza, en la que se alió con El Mayito Flaco.

Todo ello explica la relevancia del personaje, aunque me parece que reducir la importancia de la detención al lugar que ocupaba en la estructura criminal deja fuera lo que el episodio revela sobre una estrategia que lo rebasa y en la que su captura funciona como una pieza mayor, quizá la más vistosa hasta ahora, de un tablero que el gabinete de seguridad lleva meses ordenando. El embajador Ronald Johnson celebró la operación del viernes, como lo ha hecho con otras capturas a lo largo del año, y la regularidad del aplauso dice mucho de una política que se mide por acumulación, en la que cada detención vale tanto por lo que es como por el lugar que ocupa dentro de una secuencia.

Si se sigue esa línea, la detención aparece como el punto más visible de una larga serie de golpes a mandos, enlaces logísticos y operadores de las distintas facciones, que según el gabinete de seguridad ha dejado en Sinaloa más de tres mil detenidos entre octubre de 2024 y octubre de 2026. La experiencia de esa serie muestra, sin embargo, que cada caída tiene efectos difíciles de anticipar, por ejemplo la ola de 41 muertes en seis días tras la detención de un operador en octubre de 2025, mientras que el gobierno federal sostiene que entre junio de ese año y agosto de 2026 las víctimas diarias de homicidio en el estado disminuyeron 42%, una cifra que el repunte de octubre obliga a mirar con cautela.

La estrategia alcanza también a los hijos de Guzmán, cuyo cerco se ha estrechado desde que en diciembre de 2025 fueron detenidos el suegro y el cuñado de Iván Archivaldo y en junio cayó en Mazatlán El Gabito, su operador en el sur. A mediados de año, la fractura había repartido el estado en cuatro zonas de influencia, y el norte, de Choix a Angostura, había quedado en manos del Cártel de Guasave, que aprovechó la guerra ajena para expandirse sin enfrentamientos frontales, mientras La Mayiza dominaba el centro y Los Chapitos se replegaban hacia el sur al amparo de pactos de no agresión con el CJNG. La pregunta que abre esta detención tiene que ver, por ello, con quién intentará ocupar el territorio que deja un jefe que había hecho de la discreción su principal recurso.

Esa pregunta pesa más si se recuerda que octubre fue el mes más violento del año en Sinaloa, con 155 asesinatos según el conteo preliminar federal, concentrados en buena medida en Mazatlán, y que el 9 de noviembre García Harfuch reconoció que “no podemos considerar concluida esta tarea ni disminuir los esfuerzos, sino todo lo contrario, reforzarlos”. El episodio tampoco puede leerse al margen de un estado cuyo gobernador, Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, pidió licencia en dos ocasiones, y que desde agosto gobierna de manera interina Graciela Domínguez Nava, de suerte que cabe preguntarse si la Federación ha encontrado en ese interinato un margen de coordinación que facilita operaciones de este calibre.

Nada de esto permite saber todavía si la captura pacificará el norte o si abrirá otra disputa por el territorio vacante, y serán las cifras de las próximas semanas las que digan si se repite el patrón que siguió a los golpes anteriores contra su organización o el de las olas que vinieron tras otras caídas. Lo que la secuencia sí sugiere es que la pacificación de Sinaloa depende menos de la detención de un hombre que de la persistencia con la que se desarma, pieza por pieza, la red que lo sostenía.