La amenaza del mañana como coartada del poder de hoy

Durante siglos hemos utilizado nuestra inteligencia para justificar el dominio sobre otras especies y ahora, al contemplar la posibilidad de crear una inteligencia superior, nos aterra que utilice ese mismo argumento contra nosotros. Lo que tememos del porvenir es, quizá, la prolongación del presente con una capacidad de daño multiplicada, porque las mismas relaciones de poder que hoy deciden quién absorbe las pérdidas y quién las carga tendrán a su alcance herramientas cada vez más eficaces, y mientras discutimos en qué manos caerá esa capacidad, seguimos aplazando la pregunta por las condiciones que protegerían a la gente frente a cualquiera que la ostente.

Esta semana dejó tres escenas que, aunque parezcan de mundos distintos, lo muestran con claridad. El viernes 6 de noviembre, 128 bancos cooperativos del oeste de Japón dejaron de funcionar, con sus ventanillas en unas 3,430 sucursales y sus servicios en línea detenidos durante horas porque dependían de un centro de comunicaciones compartido cuyo equipo falló sin que, hasta ahora, haya indicios de un ataque. Bastó un solo punto de concentración para que miles de personas descubrieran que el dinero de su cuenta existe para ellas mientras la infraestructura ajena lo permita.

Días antes, Binance, la mayor casa de cambio de criptomonedas del mundo, sufrió un robo que la propia empresa calculó en unos 6,300 millones de dólares, el mayor del que se tenga registro. La causa todavía no es pública, aunque las hipótesis apuntan a la computadora comprometida de un ingeniero, y mientras la empresa anunciaba que absorbería las pérdidas, cientos de millones seguían moviéndose hacia servicios de retiro. Antes de saber con certeza qué había ocurrido, ya se discutía a quién le convenía: una firma privada atribuía el ataque a Corea del Norte y la hermana de Kim Jong-un acusaba a Washington de usar el caso contra su país.

En Paraguay, el desenlace fue más amargo, porque Ueno Bank, el mayor banco digital del país, admitió que no podía reponer unos 70 millones de dólares de su encaje legal y la autoridad ordenó su intervención, dejando a cerca de 2.9 millones de clientes sin acceso a sus cuentas. El banco administraba cerca de 850 millones de dólares de fondos públicos, de los cuales unos 355 millones correspondían al Instituto de Previsión Social, y la cercanía con el poder era tal que el presidente Santiago Peña había sido accionista del grupo hasta marzo de 2025, mientras que el titular del banco central, nombrado por él, había presidido la entidad. Peña renunció y fue imputado por presuntas irregularidades, aunque las consecuencias que alcanzan a la cúpula difícilmente reparan a quienes confiaron sus ahorros a una institución que el propio Estado alimentaba.

Las condiciones para vaciar un banco o paralizar a millones de personas existen hoy al alcance de quien tenga el acceso y la voluntad, y si uno piensa con cierta malicia cuesta no advertir que la alarma misma se vuelve un recurso, como cuando el regulador estadunidense presentó el robo a Binance como prueba de que su propuesta era necesaria o cuando un gobierno convierte la atribución de un ataque en un capítulo de su disputa con otro, de modo que mientras la conversación se ocupa del miedo, quien se beneficia de la vulnerabilidad conserva el margen para seguir haciéndolo.

Los usuarios de Binance recuperaron casi todo gracias a las reservas de una empresa mientras los pensionados paraguayos dependen de las mismas instituciones que depositaron su dinero en el banco quebrado. Jamás un gobernante tuvo a su alcance tal poder: los datos y los ahorros de los que depende la vida diaria de millones; y la arquitectura técnica que concentra todo en un solo centro reproduce, con una fidelidad inquietante, el orden político que reúne las decisiones en muy pocas manos, cada vez con mayor capacidad destructiva.

Al dominio le han bastado siempre la concentración y la impunidad, sin requerir inteligencia extraordinaria alguna, y por eso la exigencia de transparencia y límites que dirigimos a la inteligencia artificial sería más creíble si la hubiéramos sostenido primero ante los bancos y los gobiernos, pues resulta ingenuo suponer que impondremos a una máquina los candados que no hemos impuesto, y que sostenerle la mirada al futuro basta mientras el presente permanece intacto.