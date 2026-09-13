Orden mundial y Trust in

Deseando un muy próspero año nuevo judío 5787, lleno de salud, paz, armonía y mucho éxito, ¡Shaná Tová!

Durante décadas pensamos que el orden mundial era una estructura casi permanente. Había instituciones, reglas, alianzas y equilibrios que, con todas sus imperfecciones, ofrecían previsibilidad. Hoy esa certeza se debilita. Estamos ante un cambio de época en el que la confianza vuelve a ser uno de los activos más escasos y, por ello, más valiosos.

Los grandes sistemas rara vez se derrumban de un día para otro. Antes aparecen señales: instituciones que pierden legitimidad, sociedades que se fragmentan y ciudadanos que dejan de reconocerse como parte de un propósito común. El error es acostumbrarnos hasta considerarlo normal.

También debemos observarnos como sociedad. Durante años se extendió una idea seductora: que derechos, bienestar, reconocimiento y prosperidad podían separarse del esfuerzo, la responsabilidad y las consecuencias. Confundimos inclusión con ausencia de exigencia; empatía con complacencia; libertad con falta de límites; igualdad de oportunidades con garantía de resultados. Cuando una sociedad disminuye el valor del mérito, del conocimiento, de la disciplina y de la responsabilidad individual, no se vuelve más justa: puede hacerse más vulnerable.

Toda persona merece dignidad y oportunidades. Por eso necesita herramientas para crecer, decidir y responsabilizarse. Una generación preparada necesita sensibilidad y carácter; derechos y deberes; confianza en sí misma, conocimiento, esfuerzo y capacidad para levantarse después de equivocarse.

Ningún país puede prometer indefinidamente más de lo que produce. La polarización prospera cuando dejamos de escucharnos y comenzamos a clasificarnos.

El mundo se reorganiza. La tecnología transforma empleos y decisiones; las cadenas productivas se regionalizan; la seguridad, la energía y los recursos estratégicos vuelven a determinar alianzas. Las naciones competirán por algo más difícil de construir: credibilidad.

Aquí aparece una oportunidad para México. Nuestra ubicación es privilegiada, pero no garantiza el futuro. La cercanía es una ventaja; convertirnos en un socio confiable es una estrategia. El siguiente salto es producir mejor, cumplir mejor y generar certeza.

Tenemos que evolucionar del made in al trust in: que México no sea únicamente reconocido por aquello que fabrica, sino por la confianza que inspira. Trust in México debe significar talento, cumplimiento, calidad, innovación, seguridad jurídica, responsabilidad y palabra empeñada. En un mundo fragmentado, ser confiable será una ventaja competitiva.

La confianza se construye con conductas que se vuelven cultura: cumplir compromisos, respetar reglas, verificar antes de compartir, escuchar antes de condenar, prepararnos antes de una emergencia, capacitar antes de improvisar, premiar el mérito sin abandonar a quien necesita apoyo; exigir resultados empezando por nosotros mismos.

A los ciudadanos: recuperar responsabilidad y participación. A las familias: educar para la autonomía, no para la dependencia. A las empresas: competir con integridad y preparar hoy el talento de mañana. A las instituciones: reconstruir credibilidad mediante resultados verificables. Y a quienes tienen responsabilidades de liderazgo: entender que unir produce mucho más que dividir.

El nuevo orden mundial todavía no está escrito. Podemos sustituir complacencia por preparación, polarización por colaboración, dependencia por capacidad y reacción por prevención.

La transformación consiste en construir una arquitectura de interdependencia responsable. En ella, la confianza será infraestructura; la responsabilidad, fortaleza; el conocimiento, defensa; y la cooperación, multiplicador.

El futuro no pertenecerá a quien sepa adaptarse, cumplir, aprender, producir, colaborar y generar confianza. Porque en el nuevo orden mundial, el verdadero poder será poder decir: trust in. Y demostrarlo cada día. ¡Hacer el bien, haciéndolo bien!