Antes del hospital

Toda mi solidaridad con Ezra.

Una madrugada, un hijo presenta fiebre alta. La familia no sabe si esperar, llamar a un médico o correr a urgencias. Busca en internet y decide con miedo. Ahí comienza uno de nuestros mayores problemas de salud: no siempre falta un hospital; muchas veces falta orientación confiable en el momento correcto.

En México, sólo alrededor de 3% de la población cuenta con un seguro de gastos médicos contratado de manera individual. La mayoría de quienes acceden a esta protección lo hace mediante una prestación laboral. La OCDE señala que el país destina 5.9% del PIB a salud, frente a 9.3% en promedio entre sus integrantes, y que nuestra mortalidad prevenible supera el promedio de la organización. No son cifras para alarmar, sino para dimensionar el reto.

Durante décadas construimos la protección médica alrededor del gran siniestro: hospitalización, cirugía o enfermedad grave. Ese respaldo es indispensable, pero llega cuando el problema ya estalló. Entre la vida cotidiana y el hospital queda un territorio desatendido: prevención, consulta oportuna, seguimiento y acompañamiento.

Ahí ocurre la verdadera transformación. Una nueva generación de modelos busca pasar de la póliza como documento a la salud como relación permanente. Integra telemedicina, orientación clínica, prevención y protección hospitalaria. La tecnología no debe sustituir al médico; debe acortar la distancia entre la duda y la respuesta y devolver certidumbre a las familias. El cambio parece técnico, pero es profundamente humano. La confianza nace cuando alguien responde y acompaña, y la persona decide sin presión. En salud, la claridad no es un detalle del servicio, también es parte del cuidado.

La gran innovación mercadológica tampoco es una aplicación; es comprender qué adquiere realmente una persona. Nadie desea comprar trámites o letras pequeñas. Una familia quiere responder cuatro preguntas cuando aparece un problema: ¿a quién llamo?, ¿a dónde voy?, ¿cuánto me costará? y ¿quién me acompañará? La organización que las resuelva no vende miedo: construye confianza.

Esto también puede mejorar la sostenibilidad. La orientación temprana evita visitas innecesarias a urgencias; conocer el costo antes limita abusos; el seguimiento favorece mejores decisiones. Cuando cada beneficio útil para el paciente ayuda a controlar el gasto, accesibilidad y viabilidad dejan de ser adversarias.

Pero innovar no autoriza a simplificar la verdad. Membresía de salud, seguro y servicio médico contratado no son sinónimos. Cada figura tiene alcances distintos. Antes de elegir conviene preguntar: ¿quién respalda el riesgo hospitalario?, ¿qué institución está regulada?, ¿cuáles son los límites, exclusiones y edades de ingreso? y ¿cómo se protegen los datos clínicos? Una solución confiable no teme a las preguntas; las facilita.

Sin sustituir la salud pública, México necesita alternativas responsables que amplíen el acceso sin prometer lo imposible. El futuro de la salud privada no se ganará con el plan más complicado ni con la campaña más ruidosa. Se ganará con utilidad cotidiana, precios comprensibles y una experiencia humana. El indicador decisivo no será cuántas personas descargaron una aplicación, sino cuántas fueron atendidas a tiempo, evitaron un gasto devastador y recuperaron tranquilidad.

La invitación no es a creer en un eslogan. Es acercarse, comparar y preguntar por estos nuevos modelos antes de necesitarlos. Prevenir es preparar una ruta familiar: saber a quién recurrir, qué respaldo existe y qué costo puede sostenerse.

Hacer la salud más sencilla no es solamente una oportunidad de mercado; es una oportunidad de país. Cuando la tecnología reduce fricciones y el servicio respeta la dignidad del usuario, el acceso crece y la confianza vuelve.

Porque la salud no empieza en el hospital. Empieza mucho antes: con información, prevención y una decisión bien tomada. Hacer el bien, haciéndolo bien, cuidando tu salud y tu patrimonio.