Feliz cumpleaños a mi querida tía Jacqueline

Les comparto mis reflexiones de los ocurrido la semana pasada en Shenzhen, China, y la relevancia de los símbolos.

Primero, la excusa de las reuniones de Shenzhen fue la reunión anual de la APEC, que significa Asian-Pacific Economic Cooperation y es una organización multilateral que promueve el comercio en la cuenca del Pacífico. Hoy en día, esa región tiene mayores intercambios comerciales que el Atlántico, debido al dinamismo de los países asiáticos encabezados por China y, en menor medida, al dinamismo comercial de América, salvo por el caso de Estados Unidos. Son reuniones relevantes a las que acostumbran a asistir los jefes de Estado. Sin embargo, la primera reflexión es que la junta de APEC per se no tuvo impacto alguno ni acuerdos relevantes. México será sede en 2028.

Segundo, mucho se ha hablado de Europa y su ausencia. Primero habrá que decir que no tenía porqué estar ahí, siendo un tema geográfico evidente, pero, en las reuniones bilaterales y trilaterales entre China, Rusia y Estados Unidos, sí tuvo repercusiones su ausencia. Sabemos bien de la animadversión que tiene el presidente Trump por la burocracia europea (bien ganada por cierto), pero a toro pasado puede haber sido una agresión excesiva no haberlos invitado.

Tercero, Rusia no tenía que estar sentada en la mesa con las grandes potencias, la propaganda rusa se ha encargado de comparar esta reunión con la de Yalta, llevada a cabo en 1945 entre Stalin, Churchill y Roosevelt y a la que se le atribuye el establecimiento de un nuevo orden mundial. Esa comparación es para incautos y consumo interno; China, que es implacable en el arte de los simbolismos, ya se encargó de distribuir evidencias de que al único que ven como par es a Trump y a Estados Unidos.

Cuarta, en el simbolismo, gran error del equipo americano al permitir la mesa redonda donde aparece el presidente Xi Jinping en el papel principal y al presidente Trump en un lugar secundario. Se entiende quién es el anfitrión, pero hay maneras de hacerlo más equilibrado, teniendo al presidente Putin ahí, agravó esa circunstancia.

Quinta, los acuerdos a los que llegaron e hicieron públicos, requieren del consenso internacional. Dichos acuerdos fueron: una reforma de la ONU (no puedo estar más de acuerdo), el incremento en la refinación de petróleo (tampoco estaban los países árabes ahí sentados), la inmunidad de funcionarios ante la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (Estados Unidos nunca se ha sometido y me imagino que el mayor interés es para Putin) y la no proliferación de armas nucleares e impedir que nuevos países las adquieran. Respecto al multilateralismo, creo que el presidente Trump siempre ha tenido la razón en el sentido de que los organismos se han vuelto centros de desarrollo de burócratas que no tienen la menor intensión de resolver un tema. El ejército de El Salvador ha hecho más en tres semanas para imponer el orden en Haití que la ONU desde 2004.

Sexta, esto es lo que se vio, ahora tendremos que esperar para que pasen las cosas que no se vieron, pero se discutieron. Como ejemplo, leo durante el fin de semana que China suspendió el envío de partes para la producción de drones a Rusia, cuestión que tendría mucho significado de ser permanente y acompañada de otras cosas.

Séptima, México no perdió la oportunidad de presentarse como un país poco serio y provinciano. Su jefa de Estado llega en avión comercial, cuestión que cautiva a muchos, pero no a los más listos. Fuimos a una reunión regional sin estrategia, para variar, y a platicarles a los chinos (¡a los chinos en Shenzhen!) nuestro tratado de buenas intenciones llamado Plan México. México es crucial para el eventual acuerdo entre China y Estados Unidos, pero no lo sabe.

Mientras Shenzhen se convirtió en 20 años en un centro neurálgico para la tecnología global, la jefa de Gobierno repartiendo gallinas en la CDMX.