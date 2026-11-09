Elecciones en EU

Era muy evidente desde hace meses, y se lo dije reiteradas veces a mi padre, que a la gente le iba a dar mucho gusto que Trump perdiera las elecciones intermedias, no importando que usualmente el partido del presidente en turno pierde al menos una cámara y varios estados o, como en el caso de Clinton, Obama y ahora Trump, pierdan ambas cámaras. No minimizo el enojo y el desprecio por el personaje, sólo que creo que es un personaje que genera más emoción que reflexión. Le comparto algunas reflexiones mías sobre la elección.

Primero, creo que la Casa Blanca no tuvo un cálculo apropiado del impacto económico de varias cosas a la vez. Pienso que la guerra en Irán es una guerra de sobrevivencia para Occidente y que alguien debe asegurarse de que no tenga armas nucleares, cuestión que un régimen clerical y militar lleva intentando desde hace décadas. Dos cuestiones impactaron a Trump en su electorado (las licuadoras de una velocidad que sólo prefieren la paz me dan igual). La primera es la inconsistencia en el mensaje y en las acciones bélicas; si vas, vas. La segunda es que el incremento en la gasolina siempre es un asunto electoral relevante, pero asumible siempre y cuando esto no se sume a otros costos.

En este caso, la propia administración del presidente Trump se autoinfligió el daño. Iowa es el mejor ejemplo, un estado granjero y ranchero que votó por Trump y los republicanos en 2016, 2020 y 2024, votó demócrata en el Senado, en la Cámara de Representantes y por el gobernador. ¿Por qué? Porque es un estado que paga más caros muchos insumos que requieren para producir, gracias a los aranceles a las importaciones, con una exportación reducida por aranceles retaliativos impuestos por Canadá y, ahora sí, súmele el aumento de gasolina. Imposible.

Segunda, a México, que es un país muy tibio en gustos políticos, siempre le ha parecido que el partido Demócrata le beneficia más. Es una cuestión de percepción, en expulsiones migratorias nos fue peor con Obama que con Trump, pero uno es de raza negra y habla suavecito y el güero es muy rudo. Pero más allá de ello, tuve la oportunidad de ver a gente relevante de este país que festejó el triunfo demócrata como propio. El problema es que el Partido Demócrata ya no es el partido que conocíamos. El Partido Demócrata está fragmentado por muchos grupos y ninguno es buena noticia. El partido de Clinton y los Kennedy, de una aristocracia progresista e ilustrada, ya no existe. Ahora la base está conformada por grupos a los que se les ha amplificado artificialmente el descontento mediante la división de opresores y oprimidos (el wokismo vendrá de otra forma), y que ha sido indoctrinada en las universidades en lugar de ser educada. Los liderazgos que quedan no son moderados, son socialistas duros y otros comunistas que han encontrado, inocentemente, nuevos aliados en el islam.

La gente con la que estuve reunido, que incluía a exembajadores, bajó la relevancia de mi observación, resumiendo que eso no va a pasar en Estados Unidos. Recordemos que Mamdani ya tiene tiendas gubernamentales y control de rentas en Nueva York. Pero más allá veamos al Reino Unido, donde “nunca pasaría” y pasó. La base wokista y “oprimida” por la aplastante opresión del liberalismo occidental es usada como tontos útiles hasta que los islamistas llegan a un cierto número. Es decir, los islamistas en Occidente votan por la izquierda hasta que tienen los números suficientes y entonces votan a los suyos hasta cuando ya hay posibilidades reales de tener acceso al poder.

Así ha pasado en Reino Unido y Francia. Estados Unidos y Canadá vienen después. Todo gracias al aprovechamiento de las libertades y debilidades de Occidente, incluido el secularismo y la falta de religión.

A mí me parece que saldrá cara la alegría de pegarle al señor Trump a largo plazo. En cuanto a México, para variar, no hay estrategia alguna, salvo el patrioterismo típico que provocan los liderazgos hispanos (a esos a los que les quitaron el derecho de ser electos en México) en posiciones de poder estadunidenses. Si fuéramos un país serio, habría una estrategia regional California-México, Tejas-México. No la hay.