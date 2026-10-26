En vivo desde México

Todos tenemos una banda sonora que nos acompaña a lo largo de la vida. Esa colección de canciones que aparece una y otra vez cuando pensamos en distintos momentos de nuestra historia.

Si revisara la mía, encontraría a las Spice Girls, Take That, Oasis y muchas otras voces británicas que me han acompañado desde hace años.

Por eso, cuando llegué a México, fue increíble descubrir que varias de esas mismas canciones también forman parte de los recuerdos de millones de mexicanos.

Es común escuchar que el Reino Unido es cuna de grandes iconos musicales, pero fue hasta que salí de mi país que en verdad entendí esta frase.

En los años que he estado en México, he sido testigo del enorme cariño que existe por estos grandes artistas británicos y de la conexión tan especial que han construido con el público mexicano.

Durante este mes, esta conexión ha sido particularmente visible. Varios cantantes y bandas del Reino Unido vinieron a la Ciudad de México y otras ciudades del país.

Uno de ellos fue Robbie Williams con su gira Britpop. Durante su presentación, el cantante de Stoke-on-Trent comentó que México es el país donde más se escucha su música en plataformas de streaming.

Y, más allá de la anécdota, su comentario refleja algo que cualquiera que haya asistido a un concierto en este país puede percibir: el entusiasmo de los fanáticos mexicanos es extraordinario.

Quizá esa sea una de las razones por las que tantos artistas británicos deciden regresar.

Pienso también en sir Elton John, quien ha venido en cuatro ocasiones y eligió a México como uno de los lugares para despedir a sus fans que lo han acompañado durante más de seis décadas con su show Farewell Yellow Brick Road.

El cantante y compositor reunió a generaciones enteras y logró que miles de personas cantaran al unísono “My gift is my song, and this one’s for you”.

En momentos así, escuchando tantas voces llenas de emoción y energía, uno puede olvidar por completo que existe una diferencia de idiomas. La música tiene la capacidad de acercarnos incluso cuando no compartimos la misma lengua.

De hecho, muchas personas me han contado que aprendieron algunas de sus primeras palabras en inglés escuchando a Los Beatles.

Lo que comenzó con una canción terminó convirtiéndose, para muchos, en una puerta de entrada a un nuevo idioma y a otra cultura.

Y esa historia sigue escribiéndose. La música británica sigue evolucionando y nuevas generaciones de artistas encuentran eco en los escenarios mexicanos.

Pero la admiración viaja en ambos sentidos. En los últimos años, la música mexicana también ha despertado interés en el Reino Unido.

El creciente entusiasmo por la música regional mexicana, junto con momentos virales como las recientes presentaciones de Banda El Recodo en Londres, reflejan cómo la música crea puentes cada vez más fuertes.

Y pocos espacios lo ilustran mejor que festivales como el Corona Capital. Año con año reúne propuestas musicales de distintas partes del mundo, entre ellas numerosos artistas británicos.

Prueba de ello es que, en esta edición, cerca de una sexta parte de los más de 60 artistas del cartel provienen de Inglaterra, Escocia y Gales.

Del 20 al 22 de noviembre, el público podrá disfrutar desde nombres consolidados como Gorillaz, Mumford & Sons, The Kooks, CHVRCHES y James Blake, así como de voces más recientes como Lola Young, una de las artistas británicas emergentes más influyentes del momento.

El Corona Capital y los distintos festivales que suceden año con año en México son una muestra del amor que tienen los mexicanos por la música, creando vínculos entre generaciones, pero también entre países.

Porque, aunque entre el Reino Unido y México hay miles de kilómetros de distancia y diferencias evidentes en el idioma, el clima o la gastronomía, también hay millones de personas que conocen exactamente la misma letra.

Así que me gustaría hacerles una pregunta: ¿qué canción forma parte de la banda sonora de su vida y sigue encontrándolos, una y otra vez, en los momentos importantes?

Les leo en redes sociales: @RachelBrazier15 y @UKinMexico.

*Encargada de Negocios, Embajada del Reino Unido en México