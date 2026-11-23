Hace unos días les platicaba de la segunda visita a México de Amy Barklam, comisionada de Comercio del Reino Unido para América Latina y el Caribe, y les decía que México se ha consolidado como un gran socio para el Reino Unido; y esta semana ambos países dimos otra muestra del interés genuino que existe por profundizar aún más nuestra relación en los próximos años.

La semana pasada y ésta que comienza, en Londres hemos tenido una serie de reuniones donde empresarios, parlamentarios y legisladores, académicos, inversionistas y funcionarios con trayectorias e intereses muy distintos, se han unido para conversar sobre oportunidades para trabajar más y mejor juntos.

Durante la Cumbre México-Reino Unido 2026, organizada por Canning House, un espacio que desde hace décadas fomenta el diálogo entre el Reino Unido y América Latina, representantes de gobierno, empresas, academia y centros de análisis debatieron sobre algunos de los temas que marcarán la relación entre México y el Reino Unido en los próximos años.

En estas conversaciones coincidieron el ministro británico de Comercio, lord Anas Sarwar; líderes empresariales como Martin Gilbert, presidente de Revolut, y Aileen Keyes, de Diageo; parlamentarios como Dan Carden, MP; así como destacadas voces mexicanas, entre ellas Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas.

En ese tenor, también estuvo en Londres una delegación del Senado de la República integrada por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat; las senadoras Karen Castrejón y Cynthia López Castro; el senador Miguel Ángel Yunes; y la secretaria técnica de la Comisión, Yolanda Martínez. Como parte del programa organizado conjuntamente por Canning House, la Embajada Británica en México y el Parlamento del Reino Unido, los legisladores sostuvieron encuentros con ministros, parlamentarios, funcionarios de gobierno y organizaciones especializadas en fortalecimiento democrático para intercambiar experiencias y explorar nuevas áreas de colaboración entre ambos países.

Más allá de la agenda institucional, muchas de estas conversaciones giraron en torno a una pregunta central: cómo aprovechar mejor las oportunidades que abre la adhesión del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).

El diálogo permitió profundizar en temas como comercio, inversión, transición energética y el papel que desempeñan los legisladores en la construcción de marcos regulatorios estables y predecibles que impulsen el crecimiento económico y fortalezcan la confianza de los inversionistas. Fue una valiosa oportunidad para reflexionar sobre cómo México y el Reino Unido pueden seguir construyendo una relación cada vez más dinámica, moderna y orientada a resultados concretos para ambos países.

Con más de 200 años de historia compartida, el trabajo conjunto entre nuestros países continúa fortaleciéndose a través del comercio, la inversión, la educación, la innovación y la acción climática para profundizar aún más estos lazos y construir un futuro de prosperidad compartida y oportunidades para las futuras generaciones.

Por ello, las actividades siguen, pues esta semana que está comenzando, representantes de ambos países se reunirán en Londres para celebrar el tercer Diálogo sobre Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.

Al pensar en todas las actividades que ocurrieron en las últimas semanas, me quedó claro que los vínculos entre nuestros países no dependen de una sola institución ni de un solo sector.

Son el resultado de personas que aportan experiencias distintas y que encuentran espacios para escucharse y aprender unas de otras.

Termino esta semana profundamente complacida y agradecida de conectar y ser parte de esta red de personas que crean cimientos para la relación a través de su confianza, compromiso y cooperación.

Les leo en redes sociales: @RachelBrazier15 y @UKinMexico.

*Encargada de Negocios, Embajada Británica en México