“¡No era penal!” Si dices esto en voz alta, en segundos, alguien voltea, entra a la conversación, y listo: ya tienes debate, risas o hasta una amistad improvisada. Ése es el superpoder del futbol. Ya sea que estés en un pub en Londres o en una sobremesa en la Ciudad de México, siempre hay una historia que compartir, porque este deporte trasciende fronteras y es un idioma que mexicanos y británicos han compartido por más de 100 años… y que tiene una larga historia.

Fue en Inglaterra donde, en 1863, Ebenezer Cobb

Morley y la recién formada Asociación de Futbol establecieron las primeras reglas modernas y unificadas de este deporte. Pero, incluso antes, el juego ya tenía historia.

Curiosamente, la pelota de futbol más antigua conocida tiene casi 500 años y fue descubierta en los años 70 en el

Castillo de Stirling, Escocia, escondida detrás de un panel de madera en la habitación de la reina.

Y regresando a este lado del Atlántico, mucho antes del futbol, existía ya el juego de pelota, que las culturas mesoamericanas jugaban con una pelota de caucho.

Por eso, no es extraño que en México el futbol encontrara uno de sus hogares más vibrantes. Estoy segura de que los mineros británicos que llegaron a Pachuca en el siglo XIX con un balón bajo el brazo y que, con sus compañeros mexicanos, jugaron la primera cascarita, probablemente nunca pensaron que estaban sembrando la semilla de lo que hoy es una verdadera pasión nacional y momentos compartidos.

Ahora que, por tercera ocasión, México será sede del Mundial, estoy emocionadísima de vivir aquí esta experiencia y me encantaría que un equipo británico sea el ganador... aunque obviamente el mexicano también tiene ahora parte de mi corazón.

Porque eso es lo que genera el futbol, amistad, hermandad y entusiasmo... pero también es un deporte que puede cambiar vidas; un instrumento para dar mayores oportunidades a las infancias y juventudes.

El Futbol es Nuestro Idioma es el nombre de la campaña con la que hemos trabajado en México, junto con Girls United, Más Sueños, Somos Versus, Street Child United y Futbol Más, para promover un legado donde, a través del deporte, se incluya, proteja y empodere especialmente a quienes han sido invisibles, porque creemos en los enormes beneficios de transformar la cancha en un lugar donde todos y todas caben.

México ha sido un trailblazer en ese sentido, pues en 1971 fue sede de una Copa Mundial femenina no oficial. Un torneo adelantado a su tiempo, cuando en muchos lugares —incluido Reino Unido— el futbol femenil todavía luchaba por ser reconocido e incluso sufría vetos.

Hace sólo unos meses, en la Embajada Británica tuvimos el honor y privilegio de ser anfitriones del reencuentro de Christine Lockwood y Trudy McCaffery, ambas jugadoras del equipo inglés de 1971, con las integrantes del equipo mexicano.

Con la cuenta regresiva al próximo Mundial, donde Inglaterra y Escocia estarán presentes, tendremos una nueva oportunidad de fortalecer la relación entre nuestros países a través de este deporte.

Sabemos que el entusiasmo por la contienda mundialista traerá consigo un flujo importante de visitantes y queremos que esa experiencia sea positiva, por lo que una de nuestras prioridades será apoyar a las y los británicos que viajen a México durante el torneo.

Y para quienes quieran disfrutar del ritual de ver los partidos en conjunto, tenemos algo para ustedes. Del 9 al 21 de junio estaremos en la Aldea Global en el Bosque de Chapultepec donde el futbol permitirá descubrir la cultura británica y de otros países, otras culturas, y reforzar los lazos que ya existen.

Sin duda, el futbol nos recuerda algo fundamental: aunque apoyemos distintos equipos, compartimos las mismas emociones cuando los vemos jugar, convirtiendo el futbol en un idioma en común.

Y ustedes, ¿a quién le van? Compártanme sus planes en redes sociales: @SusannahGoshko y @UKinMexico.

*Embajadora del Reino Unido en México