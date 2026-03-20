La ¿rebelión? del PT

Identificado con la izquierda más radical a nivel internacional, incluida Corea del Norte, el Partido del Trabajo está en modo rebelde con su aliado Morena y eso ha sorpendido hasta a quienes tenemos décadas de observar su comportamiento político y electoral desde que comenzó a ser parte de las opciones políticas en todo el país.

Nadie puede negar que al PT le costó mucho trabajo llegar al punto en el que está. En 1990 pudo participar en una elección, pero tuvo una ínfima votación. En 1993 obtuvo su registro como partido nacional y en 1994 tuvo a una candidato presidencial que le permitió aumentar sus votos de manera sustancial: Cecilia Soto.

Aunque sus líderes Alberto Anaya, Alejandro González Yáñez, Ricardo Cantú y Pedro Vázquez siempre lo han negado, hay muchas personas que a lo largo de los años lo ubican como un partido político creado por Raúl Salinas, hermano del presidente Carlos Salinas de Gortari, para continuar con la tradición priista de tener partidos políticos “opositores” que legitimaran la “democracia” del México dominado por un solo partido: el PRI.

El camino petista le ha permitido tener senadores y diputados federales, la mayoría por representación proporcional, desde 1994 hasta este 2026, pero desde el año 2000 ha sido un aliado constante del grupo de izquierda que estaba en el PRD y que después se transformó en Morena. En ese año apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas en la Presidencia de la República y a Andrés Manuel López Obrador en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Después, en 2006 fue en alianza con el PRD y con López Obrador como candidato presidencial. En ese año afianzó su estrecha relación con el ahora máximo líder de Morena.

El PT logró dos senadurías por representaciónproporcional: Alberto Anaya y Alejandro González Alcocer.

Pero los petistas lograron un acuerdo con Andrés Manuel López Obrador para que tres perredistas se sumaran a ellos dos para formar bancada. Así, Francisco Javier Obregón, de Baja California Sur; Rosario Ibarra, plurinominal y Josefina Cota fueron trasladados al PT, incluso no les avisaron, al grado que cuando la Mesa Directiva del Senado anunció que Rosario Ibarra era parte del PT ella lloró.

¿Por qué tener bancada? Porque eso implica un ingreso mensual millonario para los coordinadores. En la LX Legislatura la bancada del PT tuvo ingresos por 11 millones 640 mil pesos entre septiembre de 2006 y agosto de 2009, mientras que el monto llegó a los 20 millones entre septiembre del 2009 a agosto de 2012, cuando otra vez por un acuerdo con López Obrador, el entonces vicecoordinador de los senadores del PRD, Ricardo Monreal, se fue al PT, porque Josefina Mota regresó a la bancada del PRD y Monreal se convirtió en el coordinador de esa bancada petista.

Esos seis años coincidieron con el plan de donativos constantes para sostener el trabajo político de Andrés Manuel López Obrador y de acuerdo con los propios senadores afines a su causa, el PT le canalizó cerca de 15 millones de pesos de las arcas de la bancada en el Senado.

Lo mismo pasó en la LXII y LXIII Legislatura, cuando la bancada del PT fue comandada por Manuel Bartlett. En esos seis años, la bancada del PT obtuvo un total de 511 millones 984 mil 420 pesos como subvenciones para su bancada y de ese dinero, de acuerdo con la información que en su momento proporcionó Luis Miguel Barbosa, que en el último año de la LXIII Legislatura dejó el PRD y se pasó al PT, se le entregó al menos 40% al fondeo del trabajo político de López Obrador; es decir, poco más de 200 millones de pesos.

La relación histórica de apoyo político y económico del PT hacia el movimiento político de López Obrador le dio la confianza para fijar una posición inamovible en contra de la reforma electoral de la presidenta Caludia Sheinbaum y para pedir cambios al Plan B en materia de revocación de mandato.

Quienes hoy gritan “traidores” al PT ignoran la historia económica y política que tiene con López Obrador.

“¿Ustedes quién se creen? Les lanzó hace unas semanas la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde.

Pues se creen quienes son y en los hechos lo demostraron.