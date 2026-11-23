Sólo unas horas antes de que el pleno de la Cámara de Diputados votara la designación de titulares del Órgano Interno de Control en seis instituciones federales, en los pasillos de San Lázaro se escuchaba con fuerza que el diputado Óscar González Yáñez, entonces presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, hablaba de la línea que acababan de darle a los legisladores morenistas: al INE irá Jesús George Zamora.

Era el 30 de abril de 2019. El coordinador de los diputados federales de Morena era Mario Delgado y el proceso en comisiones para el nombramiento de los seis OIC se había desarrollado con el acompañamiento de organizaciones sociales.

La tendencia de los votos estaba en favor de Sergio Jesús González Muñoz para que se convirtiera en el titular del OIC en el INE. Pero unas horas antes de concretarse el voto en el pleno, la influencia del mexiquense Horacio Duarte, entonces subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, modificó la tendencia, porque ya había logrado convencer en Palacio Nacional que su amigo Jesús George Zamora podía hacer un buen papel en el INE, entonces presidido por Lorenzo Córdova.

Horacio Duarte es uno de los integrantes de Morena que más conoce el mundo interno del INE. Fue el primer representante de su partido en el Consejo General y goza de la confianza del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

La primera iniciativa que López Obrador presentó para modificar las reglas electorales, en abril de 2022, fue asesorada por Horacio Duarte. Y no es un secreto. Hay hasta imágenes y entrevistas de Duarte cuando llegaba a Palacio Nacional para trabajar en esa propuesta.

De acuerdo con información proporcionada por algunos morenistas, Horacio Duarte y Jesús George Zamora fueron socios en un despacho y su cercanía es pública e innegable. Cuando Horacio Duarte se convirtió en el secretario de Gobierno del Estado de México invitó a George Zamora a convertirse en el consejero jurídico de la gobernadora Delfina Gómez. George Zamora dejó su posición en el OIC del INE para irse a su nuevo encargo en el Estado de México.

La persona que sustituyó a Jesús George Zamora en el OIC del INE es Victor Hugo Carvente Contreras y, también de acuerdo con información proporcionada por legisladores morenistas, cuenta con el respaldo de Horacio Duarte, pero a través de otro de sus cercanos, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien desde 2017 comenzó a trabajar de cerca con Duarte para tejer un buen entendimiento político.

Es público que la esposa de Sergio Gutiérrez Luna, la diputada federal petista Diana Karina Barreras Samaniego, trabajó con Jesús George Zamora en el OIC del INE, donde fue directora de Desarrollo Administrativo.

Tanto el diputado Sergio como su esposa, la diputada Diana Karina Barreras, trabajaron en los gobiernos estatales de Sonora, estado origen de la ahora exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Incluso hay un post en redes sociales donde Diana Karina Barreras llama “querida amiga” a Taddei para felicitarla por su elección como presidenta del INE.

El diputado Sergio Gutiérrez Luna niega públicamente que él haya intervenido para que Víctor Hugo Carvente Contreras fuera elegido por la Cámara de Diputados como el titular del OIC del INE, en diciembre de 2024, cuando Gutiérrez Luna presidía la Cámara; sin embargo, algunos de sus propios compañeros morenistas hablan de su intervención para concretar ese nombramiento.

El morenismo se afana en difundir que la corrupción emprendida por Guadalupe Taddei en el INE, mientras Víctor Hugo Carvente no veía más allá de su nariz, no es su responsabilidad, pero la historia, los hechos que pueden encontrarse en las noticias diarias de los periódicos y los vínculos políticos y profesionales de quienes metieron las manos en el instituto desde 2019, no permite soslayar el peso que tienen esos actores políticos en la crisis provocada en el INE.

Y todavía hay mucha historia qué contar sobre contratos millonarios y complicidades administrativas que los permitieron.