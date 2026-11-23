Una de las principales propuestas ideológicas de la llamada “Cuarta Transformación” es la justicia social: redistribuir el ingreso para favorecer a los más pobres. En estos ochos años han logrado reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso, pero paralelamente se ha dado un fenómeno de concentración económica. Entre 2018 y 2026, los diez mayores patrimonios mexicanos aumentaron 84.3%, y la participación de las dos primeras fortunas en esa decena pasó de 64.2% a 79.2 por ciento.

En 2018, antes de que López Obrador tomara posesión como presidente, en la lista de Forbes de marzo de ese año, Carlos Slim era el mexicano más rico, con una fortuna estimada de 67 mil 100 millones de dólares. Le seguía Germán Larrea, con 17 mil 300 millones.

En tercer lugar estaba Alberto Baillères con 10 mil 700 millones. Eva Gonda de Rivera ocupaba el cuarto lugar con 7 mil 100 millones. empatada con Ricardo Salinas Pliego.

En sexto lugar aparecía María Asunción Aramburuzabala con 5 mil 900 millones de dólares. Le seguía Juan Francisco Beckmann con 5 mil 700 millones. Jerónimo Arango ocupaba el octavo lugar con 4 mil 300 millones. En noveno estaba Antonio del Valle Ruiz con 3 mil 400 millones. Finalmente, José y Francisco Calderón Rojas aparecían con una fortuna estimada de 2 mil 900 millones de dólares.

En conjunto, estos diez patrimonios sumaban 131 mil 500 millones de dólares en 2018. Carlos Slim concentraba aproximadamente 51% de esa riqueza.

Estas cifras son estimaciones de Forbes sobre el patrimonio de los multimillonarios, calculadas de sus participaciones en empresas públicas y privadas, bienes inmuebles y otros activos. No constituyen una medición exhaustiva de todas las grandes fortunas mexicanas. Seguramente hay otros que no se pueden calcular porque sus negocios, por ejemplo, no cotizan en las bolsas de valores.

En ocho años de la 4T la lista cambió.

Carlos Slim se mantuvo como el más rico de México con una fortuna estimada de 125 mil millones de dólares, equivalentes a 52% de la decena más próspera del país. En segundo lugar apareció Germán Larrea con 67 mil 100 millones. En tercer lugar se situaron los herederos de Alberto Baillères con 19 mil 500 millones. María Asunción Aramburuzabala estaba en cuarto lugar con 9 mil 300 millones.

En quinto lugar aparecía Carlos Hank Rhon con 4 mil 600 millones. En sexto lugar se presentaba Fernando Chico Pardo con una fortuna de 3 mil 800 millones de dólares. Le seguía Ricardo Salinas con 3 mil 700 millones. Antonio del Valle Ruiz ocupaba el octavo lugar con 3 mil 600 millones. En noveno estaba Rufino Vigil González con 3 mil 100 millones. Finalmente, David Peñaloza Alanís ocupaba el décimo lugar con 2 mil 700 millones de dólares.

En conjunto, estos diez patrimonios sumaban 242 mil 400 millones de dólares, frente a los 131 mil 500 millones de 2018. Esto representa un incremento nominal de 110 mil 900 millones de dólares, equivalente a 84.3% en ocho años.

Tres observaciones en estos ocho años de la 4T. Primero, Slim y Larrea aumentaron conjuntamente sus fortunas en 107 mil 700 millones de dólares, casi tanto como el incremento neto de 110 mil 900 millones registrado entre ambas listas completas. Segundo, el aumento del valor de los metales y de las empresas mineras explica por qué Larrea multiplicó su patrimonio por 3.9 mientras que Slim lo hizo por 1.86. Finalmente, Salinas Pliego perdió 3 mil 400 millones, equivalentes a 47.9% de la fortuna que Forbes le atribuía en 2018.

En términos reales, descontando la inflación estadunidense, el incremento en ocho años de las diez fortunas más grandes de México fue de 37 por ciento. En contraste, el salario mínimo general mexicano aumentó alrededor de 150% en términos reales, una recuperación histórica de su poder adquisitivo.

Sin embargo, el salario promedio de los trabajadores afiliados al IMSS creció mucho menos: aproximadamente 31% en términos reales entre octubre de 2018 y octubre de 2026. Por su parte, el PIB real de México apenas aumentó alrededor de 5% acumulado entre 2018 y 2025. En una economía que ha crecido poco, coexistieron una recuperación extraordinaria del salario mínimo, una mejoría bastante más moderada de las remuneraciones promedio y un incremento considerable de las grandes fortunas.

De la lista de 2026 seis tienen negocios vinculados con concesiones públicas: Slim, Larrea, Baillères, Chico Pardo, Salinas Pliego y Peñaloza. Sus fortunas suman 221 mil 800 millones de dólares, equivalentes a 91.5% de la riqueza acumulada por los diez. Esto no significa que todo ese patrimonio provenga de concesiones, pero sí revela la enorme importancia de actividades económicas que requieren derechos otorgados por el Estado en la composición de las mayores fortunas mexicanas. El capitalismo de cuates, pues.

El famoso eslogan de la 4T podría decir que “por el bien de todos, primero, también, los más ricos de México quienes, además, son nuestros cuates”.

X: @leozuckermann