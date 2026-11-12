Una historia de amor, espionaje y muchísimo dinero

Vaya historia, con consecuencias multimillonarias, la de Nvidia y su fundador, Jensen Huang.

No tengo la menor duda de que veremos películas, series y documentales sobre cómo uno de los estadunidenses más ricos del mundo cayó en las tentaciones de la carne de una espía china.

Desde que se hizo pública la relación extramatrimonial de Huang, Nvidia, una de las empresas más grandes del mundo por su capitalización de mercado, ha perdido aproximadamente 450 mil millones de dólares en su valor bursátil. Una barbaridad.

Nvidia es una empresa estadunidense de tecnología fundada en 1993 por Huang, inicialmente dedicada al desarrollo de procesadores gráficos para videojuegos. En 1999 revolucionó el mercado y, durante las siguientes décadas, descubrió que sus procesadores, diseñados para realizar miles de operaciones simultáneamente, eran extraordinariamente útiles para la investigación científica, el procesamiento de datos y, sobre todo, la inteligencia artificial.

Con la explosión de esta nueva tecnología, Nvidia se convirtió en uno de sus grandes protagonistas. Sus chips son fundamentales para entrenar y ejecutar modelos como ChatGPT. Sus sistemas se utilizan en centros de datos, supercomputadoras, vehículos autónomos y robótica.

La principal ventaja competitiva de Nvidia reside en la combinación de hardware, software y un ecosistema de desarrolladores difícil de replicar. Ayer, esta empresa era la segunda con mayor capitalización bursátil de todo el mundo, sólo detrás de Apple, con un valor de 4.25 billones de dólares.

Jensen Huang es el director ejecutivo de la empresa (CEO). Su fortuna asciende a casi 146 mil millones de dólares, lo cual lo coloca como la doceava persona más rica del mundo, según Forbes. Tiene una relación muy cercana con el presidente Trump. Se reúne frecuentemente con él y, como lo demostró hace poco en una reunión pública, le contesta de inmediato el teléfono cuando le marca.

Son tan potentes los chips de Nvidia, que Estados Unidos restringió la exportación de los más avanzados a China con el fin de impedir que ese país utilice tecnología estadunidense para desarrollar inteligencia artificial en aplicaciones militares y de inteligencia.

Mientras que Huang se ha opuesto a las restricciones más severas, China ha buscado la manera de darle la vuelta a la prohibición.

A escena entra “la espía que me amó”.

Una investigación de The New York Times y el Financial Times reveló que Huang mantuvo una relación amorosa con una empresaria china, paradójicamente, del mismo apellido que él: Alice.

Según los servicios de inteligencia estadunidenses, habría sido reclutada por el Ministerio de Seguridad de China para espiarlo. Alice era ejecutiva de Megaspeed, compañía con sede en Singapur que se convirtió en uno de los principales compradores asiáticos de procesadores de Nvidia. Al parecer, la amante transmitía información a China. Megaspeed está siendo investigada por, presuntamente, facilitar el envío de chips avanzados a China, pese a las restricciones estadunidenses.

Las revelaciones han provocado la caída del precio de la acción de Nvidia por las posibles repercusiones. En Estados Unidos, legisladores de ambos partidos están exigiendo controles más estrictos y explicaciones sobre los contactos del empresario. Un grupo de accionistas ya inició una demanda colectiva contra la empresa y su CEO por haber ocultado información que acabó generando enormes pérdidas en el valor de sus acciones.

Este caso coloca a Nvidia en el centro de la disputa por la supremacía tecnológica y militar entre Estados Unidos y China. En medio están su director general, la amante espía y también la esposa engañada.

La Junta Directiva de Nvidia ya ordenó una investigación interna. No ha despedido a Huang de su puesto porque el fundador es una pieza fundamental del éxito de la empresa. Sin embargo, está en la tablita.

Huang mismo ha perdido mucho dinero. Esta semana salió de los diez primeros lugares del ranking mundial de multimillonarios tras perder aproximadamente 17 mil 200 millones de dólares en el desplome bursátil de Nvidia.

Y luego está la esposa de Jensen, Lori, que lleva 41 años casada con él. Si el despecho llega al divorcio, se podría convertir en la mujer más rica del mundo. Como viven en California, la ley obliga a una repartición a partes iguales de los bienes adquiridos durante el matrimonio. De ser así, Forbes calcula que podría quedarse con, por lo menos, 75 mil millones de dólares.

Jensen publicó una disculpa dirigida a su familia y a los empleados de Nvidia. Reconoció su infidelidad y expresó su esperanza de recuperar la confianza de su esposa y sus hijos.

A veces las telenovelas se escriben solas.

X: @leozuckermann