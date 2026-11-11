Fórmula para hacer que todo se trate de él

Tras la humillante derrota republicana de la semana pasada, el presidente Donald Trump hizo algo poco habitual: reconocer que una de sus políticas más emblemáticas pudo ser demasiado dura. Quiero creer que se trató de un lapsus y no un mea culpa de una persona que muestra muy poca capacidad de autocrítica.

¿Por qué lo considero yo un lapsus? Debido a que unas horas después nombró jefe de Gabinete a Stephen Miller, el pensador detrás de la sádica política migratoria de los últimos 18 meses.

¿Se trata de otra simple contradicción, un acto de contrición o una estrategia política de cara a 2028? Poder reconocer excesos, ofrecer acuerdos con sus “adversarios” y fortalecer a quienes generaron el caos parece no tener mucho sentido. Aunque tenemos que aceptar que lo visto en los últimos dos años excede cualquier distopía.

En su entrevista con 60 Minutes, el presidente pasó de insultar a los migrantes y asegurar que comen mascotas a considerarlos empleados de servicio necesarios y que pagan impuestos. Por lo visto, sí le pesó la pérdida del electorado hispano que lo llevó a la presidencia en 2024. Tarde, pero seguro.

SE BUSCAN CULPABLES

A pesar de ello, en su explicación de la derrota electoral, el responsable siempre se encuentra en otro lado: los mensajes de campaña no fueron buenos, los candidatos eran débiles, el sistema electoral corrupto, la guerra con Irán, la inflación. Obviamente, en ninguna de ellas el presidente tiene responsabilidad.

Si no fuera tan peligroso, sería cómica la forma en la que reclama méritos frente a los aciertos y encuentra responsables cuando hay fracasos. Su habilidad para cambiar los relatos es infinita.

Para quienes vaticinan una búsqueda de consensos con la mayoría demócrata en el Congreso, ahí están las señales claras. El ascenso de Miller, el mismo funcionario que prometió una meta de tres mil detenciones migratorias diarias, será la cabeza del gabinete presidencial. No es posible imaginar una señal de reconciliación nacional con semejante evidencia. Miller es la encarnación misma del proyecto ideológico de MAGA.

EL MEJOR PRESIDENTE DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD

Conocido por la generosa autopercepción que tiene de sí mismo, Trump buscará poner a prueba, varias veces más, los límites institucionales. El presidente sí asume el malestar ciudadano, aunque les dice a los suyos que era el precio por pagar por un bien superior, pero no considera que ese descontento sea suficiente para modificar la misión de su gobierno.

Durante los próximos dos años seremos testigos de un Trump más impredecible y errático. No debe sorprendernos que oscile entre episodios de furia y confrontación a inesperados mea culpa; de prometer acuerdos a lanzar amenazas y culpar a sus propios funcionarios por ejecutar sus órdenes. Buscará traidores y el primero que está en la lista es JD Vance.

Convendría no engañarnos. Esta derrota electoral no se va a traducir en moderación. Trump todavía cuenta con dos años para gobernar y podría comenzar una etapa en la que cada crisis abra otra más profunda. Desde su óptica, el mejor presidente de la historia de la humanidad no tiene ninguna razón para corregirse y si sí, siempre habrá a quién culpar.