La burbuja de nuestra dependencia

Normalizamos de tal forma el uso de la tecnología que ya dejamos de pensar en ella, hasta que falla. Y, justo en ese momento, todo se vuelve caos y confusión; nos sentimos incapaces de trabajar, comunicarnos, informarnos, viajar, pagar la cuenta o acceder a nuestros documentos. Cuando ello sucede, sólo nos queda esperar que una empresa resuelva nuestros problemas. Y nuestra dependencia, hoy por hoy, es el negocio más rentable del mundo. Mientras más dependemos de ellos, menos posibilidades tenemos de prescindir de sus productos. Nuestra existencia se volvió impensable sin la hipercomunicación y todas sus ganancias secundarias.

El viernes, una falla en las comunicaciones del control aéreo obligó a suspender todo el tráfico aéreo en Estados Unidos por unas horas. Millones de pasajeros quedaron varados. Fueron horas de especulaciones e incertidumbre, hasta teorías de la conspiración en ese intervalo. Pero, simplemente, el país más poderoso del mundo y el que encabeza la carrera por la inteligencia artificial presentó “fallas” en sistemas que llevan décadas operando sin modernizarse.

La Administración Federal de Aviación confirmó que utiliza equipos antiguos en algunas instalaciones. Irónicamente, las grandes tecnológicas gastan miles de millones de dólares para construir sistemas destinados a tareas complejísimas.

Un día antes, Microsoft sufrió una interrupción que afectó a millones de personas que dependemos de sus servicios para comunicarnos, guardar documentos y organizar el trabajo. No existe relación entre ambas fallas, pero sí evidencian cómo nuestras existencias penden de sistemas que no controlamos.

LA BURBUJA

Numerosos expertos sugieren que todo el dinero invertido en IA no será recuperable y que se está creando una burbuja que hará crisis. La reciente caída de Nvidia da razón a cierta parte de esa historia. Los últimos años sus acciones subieron a una velocidad increíble y ahora la compañía pierde una parte importante de sus máximos recientes.

Es cierto que la inteligencia artificial es un negocio que se alimenta a sí mismo, pero no debemos olvidar que a finales de los 90 vimos algo semejante con el apogeo de internet. Fue la promesa que cambiaría el mundo y, efectivamente, lo hizo, pero también miles de empresas desaparecieron cuando estalló la burbuja de las puntocom.

No sólo es cuestión de dependencia, también lo es de seguridad. Como muestra tenemos el caso de Binance; las criptomonedas surgen con la promesa de permitirnos manejar dinero sin depender de los bancos como intermediarios. Sin embargo, millones de usuarios terminaron confiando sus recursos a plataformas que pueden sufrir ataques y fallas. Al final, esa independencia resultó también bastante limitada.

Nos dejamos seducir por la comodidad de los servicios digitales para ahorrar tiempo y facilitar las tareas, pero analizamos poco lo que estamos entregando por ello. No podemos olvidar que estamos organizando nuestra vida alrededor de sistemas que pertenecen a otros y que nos estamos sin posibilidad de realizar actividades básicas sin utilizar plataformas de por medio. Francia nos demostró que hasta en nuestros refrigeradores pueden ser intervenidos y arruinar nuestros alimentos.

Hemos entregado a unas cuantas empresas el control de actividades indispensables para nuestra existencia. Cada nueva comodidad tecnológica profundiza esa dependencia y cuando esos sistemas fallan nos enteramos que ni siquiera somos dueños de nuestra propia normalidad y que nada nos pertenece.

POST SCRIPTUM

La incorporación de 12 antiguos funcionarios del INE a Somos exhibe una preocupante frontera entre el servicio público y los intereses partidistas. Algunos de sus dirigentes estuvieron involucrados en irregularidades por 563 mdp durante su paso por el INE. La experiencia acumulada a costa del erario que termina convertida en capital político privado, es una práctica que erosiona la confianza en las instituciones electorales.