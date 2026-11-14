Irán es uno de los focos de mayor tensión mundial. El que las repercusiones no nos sean directas, no dejan de sentirse por el clima de incertidumbre que se extiende por todo el mundo y por la interrupción de las economías en cuanto al alza del precio de las gasolinas, para los millones de vehículos que circulan en el país, o el mayor costo para la industria y el transporte pesado. Como miembros del eje Norteamérica, nos vemos comprometidos a sintonizar nuestra política exterior con las del bloque al que pertenecemos. Nuestras relaciones con Irán, como con otros países enlazados en una guerra, deben asumir una actitud de solidaridad con los millones de seres humanos afectados.

No sólo como miembros de la ONU, sino por razones de nuestras convicciones más profundas, no podemos estar de acuerdo con aceptar violaciones a los derechos de los seres humanos. La guerra en Oriente Medio está generando la corrientes migratorias por al menos 3 millones 200 mil individuos que buscan refugio y empleo. México debe estar siempre dispuesto a dar albergue a los desesperados que lo necesiten.

La historia de Irán se remonta a más de 5 mil años desde los primeros asentamientos urbanos de la antigua Persia a donde llegaron corrientes de pueblos arios con los que se han identificado algunas poblaciones europeas actuales.

Fueron famosos sus imperios como la Arquemédida, la Arsándida, la Sasánida, el último que tuvo como religión oficial el zoroastrismo, el imperio Selyúcida o las dinastías posteriores como Afsharid, Zand y Oajar, que ya en los siglos XVIII y XIX sufrieron crecientes interferencias coloniales de los imperios británico y ruso.

Es el petróleo descubierto en 1901 el que marcó nuevos rumbos al país. En 1921 Reza Khan toma el poder con un golpe militar, se corona shah y en 1925 se abre la dinastía Palhavi. En 1935 define Irán como nombre del país. En 1941 Mohammad Reza Pahlavi sucede a su padre. En marzo de 1951 se nacionalizó el petróleo y el primer ministro Mohammad Mossadeq, nacionalista, es derrocado en 1953 por un golpe de Estado, apoyado por Estados Unidos y Reino Unido, consolidando así el poder del shah. En 1963 se lanza la Revolución Blanca, modernizadora y occidentalizante.

En 1971 el shah celebró los 2 mil 500 años de la grandeza de Persia ofreciendo al pie de las montañas en que se conmemoraba a Darío el fastuoso banquete al que invitó a los jefes de todo el mundo. Irán entonces era el segundo exportador de petróleo después de Arabia Saudita y el presidente Echeverría visito al shah en 1975.

En 1978 la Revolución Islámica derroca al shah y el ayatola Ruhollan Jomeini regresa de su exilio en París y se proclama jefe de la República Islámica. De 1980 a 1988 estalla la guerra con Iraq. En 1989 muere el primer ayatola, Jomeini, y lo sucede Alí Jamanei como líder supremo.

La guerra con Iraq lleva a la intervención de Estados Unidos y los conflictos de Irán con sus vecinos regionales, a su vez enemigos de Israel, han producido una compleja serie de acciones militares cuya solución aún se busca.

La etapa actual es de graves tensiones regionales. En adición a lo anterior, el programa nuclear iraní dio origen a sanciones internacionales aunado a la etapa actual en tensiones regionales y a la intervención militar de Estados Unidos como aliado de Israel. En la actualidad, las negociaciones entre el gobierno de Irán y de Estados Unidos se encuentran estancadas en una fase que se ha tornado aun más complicada por el cambio de política norteamericana a la luz de cambios en la composición de sus Cámaras Legislativas. Son momentos de incertidumbre, aunque se espera un cambio favorable, idealmente para ambos países.

A pesar de todo lo anterior, la antigua Persia no ha perdido su lugar de importancia y, por el contrario, dispone de una base que le dan los siglos de luchas y de influencia. Hoy, como hace 5 mil años, mantiene su tradición con gran orgullo. Estamos pendientes de lo que en Teherán se decida.