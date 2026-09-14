¿Qué impacto tienen las y los latinos en EU?

Llegó a mis manos una gráfica que me resultó sumamente interesante y consideré importante compartirla con ustedes, que me hacen el gran favor de leerme. Es un estudio desarrollado por el Latino Donor Collaborative (LDC), con investigación de la W. P. Carey School of Business de Arizona State University, particularmente del L. William Seidman Research Institute. Los datos que a continuación les presentaré se basaron en cifras oficiales del Departamento de Comercio, la Oficina del Censo y otras agencias estadísticas, todas ellas del gobierno de Estados Unidos de América (EUA). El estudio del LDC se enfocó en identificar el desempeño de las y los latinos en la Unión Americana y el impacto que tienen en términos económicos en aquel país. Iniciemos por mencionar que la economía latina alcanzó 4.4 billones de dólares en 2024. Esto implica, en términos prácticos, que si la población latina en EUA se constituyera como una economía independiente, sería la cuarta mayor del mundo, solamente detrás del propio Estados Unidos, China y Alemania. Superaría a Japón, India, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. Adicionalmente, la población latina generó 28.2% del crecimiento económico estadunidense en 2024, no obstante que representa apenas una quinta parte de sus habitantes.

De la gráfica, el dato que me resultó más llamativo es la velocidad del crecimiento económico registrado. Entre 2019 y 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) latino en EUA creció a una tasa real anualizada de 5.4%, frente a 2.4% del conjunto del mismo país; más del doble, en términos prácticos. El propio informe sostiene que ese ritmo supera al de las principales economías mundiales, incluida China. Ahora bien, respecto a los ingresos de este grupo, las cifras resultan especialmente elevadas. El ingreso interno bruto de las y los latinos estadunidenses alcanzó 3.4 billones de dólares en 2024, con un crecimiento aproximado de 8% entre esos años, frente a 4% de la población no latina. Con este dato puede concluirse que el incremento poblacional no se limita únicamente al aspecto demográfico, sino que confirma también una expansión considerable en términos de ingresos.

Respecto al consumo, las cifras no son menores: en los hogares latinos llegó a 2.8 billones de dólares. Lo anterior significa que el mercado de las personas latinas constituiría el tercer mayor mercado de consumo del mundo, incluso por encima de India. Entre 2019 y 2024, el consumo latino ajustado por inflación aumentó aproximadamente 6.3% anual, frente a 2.2% entre los no latinos. Existe un dato especialmente relevante: las personas de ascendencia mexicana representan 57% de los latinos en EUA, cerca de 39 millones de habitantes, y generan alrededor de 2.3 billones de dólares de producción económica. El resto se distribuye principalmente entre personas provenientes de Puerto Rico, Cuba, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Colombia y Honduras, entre otros países y territorios.

Respecto a los estados en los que se concentra la mayor riqueza generada por la población latina, California encabeza la lista, con un PIB de 1.1 billones de dólares; le siguen Texas, con 820 mil millones; Florida, con 444 mil millones, y Nueva York, con 329 mil millones. Sin embargo, un punto importante por considerar es la aportación de las y los latinos al crecimiento: representaron 53% del crecimiento del PIB de California, 37% del de Florida, 36% del de Nueva York y 32% del de Texas, conforme al citado reporte. Una vez expuesto lo anterior, debemos plantearnos la pregunta sobre qué originó o motivó este fenómeno. De entrada, podríamos definir, con base en el cuadro que llegó a mi poder, que la primera respuesta se encuentra en la estructura demográfica. La población latina creció 4.9%, frente al incremento de 1.5% de la población estadunidense, lo que se traduce en que su aportación representa más de dos terceras partes del crecimiento poblacional de EUA. Dos cifras finales: existen 5.7 millones de negocios en la Unión Americana que son propiedad de latinas y latinos; además, esta población creó tres de cada 10 nuevas empresas en el mismo país entre 2012 y 2022.

En conclusión, Estados Unidos difícilmente puede explicar su crecimiento económico futuro sin su población latina y, dentro de ella, sin la de ascendencia mexicana. Como conclusión, en esta ocasión para nuestra Área común, una frase atribuida a Marco Aurelio: “La muerte llegará, estés preparado o no. Vive con propósito desde hoy”.